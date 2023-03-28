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1 час назад

В Россию привезут иранскую копию внедорожника Hummer

Алиса Селезнёва

На российском автомобильном рынке может вскоре появиться большой внедорожник иранского производства Aras «очень похожий на американский Hummer». Об этом пишет Quto.

В Россию привезут иранскую копию внедорожника Hummer
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам директора по стратегическому развитию «Бест Моторс» Евгения Чижова, компания намерена в первую очередь предложить россиянам недорогие легковые модели марки Saipa - Quick, Saina и Shahin, а со временем ввозить несколько моделей пикапов на базе техники Nissan и внедорожник Aras.

Иранские издания отмечают, что эта модель внедорожника закупается армией Исламской Республики и построена на агрегатах Toyota Land Cruiser 200. Под капотом машины скрывается 4,5-литровый 286-сильный турбодизель V8.

Однако, по информации Quto, более правдоподобной может оказаться иная версия происхождения машины. В его внешности «отчетливо проглядывается китайский Dongfeng Warrior», который в свою очередь является официальной копией американского HMMWV (он же Hummer). Этот автомобиль оснащен четырехлитровым грузовым турбодизелем Cummins на 200 л.с.

Aras действительно выпускается на территории Ирана, однако информации о том, какая компания занимается выпуском внедорожника, нет. Как и «других хоть сколько-нибудь значимых подробностей об автомобиле», отмечается в статье.

Ожидается, что более массовые иранские машины - хэтчбек Quik и седаны Saina будут стоить в России около 1 000 000 рублей, а модели Shahin планируется продавать за 1 700 000.

Ранее председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что в 2023 году в России могут появиться несколько новых автомобильных марок, в том числе модели иранской компании Iran Khodro. Седаны Tara были показаны на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS-2022 прошлым летом – автомобиль создан на базе Peugeot 301 и оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с.

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