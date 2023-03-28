В Россию привезут иранскую копию внедорожника Hummer

На российском автомобильном рынке может вскоре появиться большой внедорожник иранского производства Aras «очень похожий на американский Hummer». Об этом пишет Quto.

По словам директора по стратегическому развитию «Бест Моторс» Евгения Чижова, компания намерена в первую очередь предложить россиянам недорогие легковые модели марки Saipa - Quick, Saina и Shahin, а со временем ввозить несколько моделей пикапов на базе техники Nissan и внедорожник Aras.

Иранские издания отмечают, что эта модель внедорожника закупается армией Исламской Республики и построена на агрегатах Toyota Land Cruiser 200. Под капотом машины скрывается 4,5-литровый 286-сильный турбодизель V8.

Однако, по информации Quto, более правдоподобной может оказаться иная версия происхождения машины. В его внешности «отчетливо проглядывается китайский Dongfeng Warrior», который в свою очередь является официальной копией американского HMMWV (он же Hummer). Этот автомобиль оснащен четырехлитровым грузовым турбодизелем Cummins на 200 л.с.

Aras действительно выпускается на территории Ирана, однако информации о том, какая компания занимается выпуском внедорожника, нет. Как и «других хоть сколько-нибудь значимых подробностей об автомобиле», отмечается в статье.

Ожидается, что более массовые иранские машины - хэтчбек Quik и седаны Saina будут стоить в России около 1 000 000 рублей, а модели Shahin планируется продавать за 1 700 000.