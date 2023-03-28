Сadillac разработает новый XT5 специально для Китая

Кроссовер Сadillac XT5 нового поколения станет эксклюзивом для Китая.

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В КНР модель насколько успешна, что китайскому подразделению General Motors и поручили разработку следующего поколения XT5, сообщает GM Authority. Так что XT5 модернизируют с учетом пожеланий местных клиентов, и продаваться он будет только в Китае. Между тем, шпионы уже сфотографировали XT5 нового поколения во время тестов, и по снимкам можно сделать вывод, как именно изменится дизайн автомобиля.

Новый Сadillac XT5, за проектирование и производство которого отвечает GM China, могут показать уже в следующем году. Судя по шпионским снимкам, модель получит вертикально ориентированную переднюю оптику. А на корме можно заметить новые трапециевидные выхлопные патрубки. Также у прототипа на фотографиях диски нового дизайна и иные рейлинги на крыше. Габариты автомобиля, скорее всего, останутся прежними.

Что же касается платформы, то, по неофициальным данным, это может C1-2 — модернизированный вариант архитектуры GM C1, на которой построен нынешний XT5.

GM Authority

GM Authority

GM Authority

Между тем в США дни Сadillac XT5 сочтены: 2024 модельный год станет для кроссовера последним. Его снимут с производства, а косвенным приемником станет Cadillac Lyriq, который позиционируется в сегменте премиальных SUV D.