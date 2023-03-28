Родстер «Крым» подготовили к ходовым испытаниям

Российские инженеры подготовили прототип родстера «Крым» к динамическим испытаниям.

Фото: © ФГБОУ ВО "ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова" © ФГБОУ ВО "ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова"

Специалисты Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова разработали третью версию легкового автомобиля, которую в ближайшее время собираются проверить в ходе дорожных тестов. По словам создателей, если испытания завершатся успешно, уже в этом году новочеркасские конструкторы могут собрать первые экземпляры отечественного спорткара.

Первый прототип родстера «Крым» построили в 2018 году специалисты МГТУ им. Баумана. Спорткар, разработанный на базе Lada Kalina, получил оригинальный каркас безопасности с кузовными панелями из композитных материалов. После сборки второго прототипа, в котором применили элементную базу от Lada Granta, разработчики подключили к созданию отечественного родстера различные технических ВУЗы страны.

Конструкторы Новочеркасского политеха подготовили третий вариант «Крыма». Для модели изготовили силовой каркас, двигатель, трансмиссию, а также системы обеспечения движения и внутрикабинную часть. Кроме того, специалисты модернизировали переднюю подвеску, стойки и приводные валы. В ближайшее время инженеры приступят к созданию внешних кузовных панелей.

В настоящее время конструкторы приступают к ходовым испытаниям родстера. Если тесты завершатся успешно, до конца года в Новочеркасске могут наладить мелкосерийную сборку отечественного спорткара. При этом стоимость будущего автомобиля специалисты пока не раскрывают.