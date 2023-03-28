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17 минут назад

В Россию обещают привезти «иранский Hummer»

Motor.ru

В России могут начать продавать иранский аналог Hummer.

В Россию обещают привезти «иранский Hummer»
Фото: Aras© MEHR NewsagencyAras© MEHR Newsagency

Речь идет о крупном рамном внедорожнике с брутальным угловатым дизайном, который выпускается в Иране под маркой Aras и закупается для нужд местной армии. Дистрибьютором выступит та же компания «Бест Моторс», которая на первых порах будет заниматься реализацией в России бюджетных легковых автомобилей иранского бренда Saipa — хэтчбека Quik, а также седанов Shahin и Saina.

О внедорожнике Aras известно немного. По данным иранских СМИ, автомобиль близок к Toyota Land Cruiser 200, и в движение его приводит 4,5-литровая V-образная «турбовосьмерка» мощностью 286 лошадиных сил.

Однако в его основе может лежать Dongfeng Warrior — аналог армейского Hummer из Китая. Причем в этом случае копия легальная: китайцы приобрели у AM General лицензию на выпуск Hummer/HMMWV еще в 2000-х годах. Азиатский Warrior оснащается четырехлитровым турбодизелем Cummins, который является более экономичной альтернативой V8. Он выдает 200 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, работая в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

До Aras до России еще предстоит добраться иранским легковушкам. В нынешнем году к нам привезут Saipa Quik, Shahin и Saina, стоимость которых будет варьироваться от 1 до 1,7 миллиона рублей. Также в планах марки, которая выходит на наш рынок уже не в первый раз, — хэтчбек Atlas, лёгкий коммерческий транспорт, кроссоверы и пикапы. В будущем Saipa намерена локализовать производство в России, и возможной площадкой может стать экс-завод Nissan в Санкт-Петербурге.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Hummer,Nissan,Toyota,
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