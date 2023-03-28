В Малайзии показали премиальный купе-кроссовер на водороде

Модель под названием Fosslin от стартапа Hiperon Motors должна выйти на рынок до конца 2023 года. Первую партию автомобилей передадут «избранным клиентам» для тестов, а затем марка хочет выйти на рынки Азии, Европы и Северной Америки. В планах — запуск двух версий Fosslin, на электричестве и водороде. Электрокар сможет разгоняться до «сотни» за пять секунд и проезжать без подзарядки 450 километров.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Малайзийский стартап Hiperon Motors (не путать с созвучным Hyperion Motors из солнечной Калифорнии) представил кроссовер Fosslin. Имя новинки сложено из двух норвежских слов: foss — водопад, и lyn — молния. Дизайн — заслуга студии One One Lab с офисами в Китае и Польше. На выбор предложат две модификации — с электрической силовой установкой и водородной. Несложно догадаться, что весь этот набор подаётся под соусом премиальности и экологичности.

О водородном Fosslin информации пока нет. Характеристики полностью электрического варианта следующие: 487 сил, 670 Нм, разгон до ста за пять секунд и «максималка» в 260 километров в час. Батарея емкостью 95 киловатт-часов даст 450 километров хода, что на фоне Fisker Ocean с его 707 километрами выглядит довольно скромно. Зато внушает список стандартного оснащения, в котором есть, к примеру, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, круговой обзор и медиасистема с 17-дюймовым дисплеем на органических светодиодах.