В России пересчитали отечественные легковушки

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января нынешнего года в стране числилось 45,39 миллиона легковушек. Чуть более трети из них — 33,6 процента, или 15,2 миллиона единиц — это автомобили отечественного производства. На втором месте по численности оказались японские машины, по импорту которых Россия заняла первое место в мире по итогам 2022 года.
На начало года в России числилось 10,6 миллиона японских машин, что составляет 23,4 процента от всего объема российского автопарка. Третью строчку заняли автомобили из Южной Кореи в количестве 6,1 миллиона единиц (13,4 процента). Четвертое и пятое места достались машинам из Германии (4,7 миллиона) и США (3,2 миллиона).
Далее следуют французские и чешские автомобили, результаты которых — 2,7 миллиона и 1,1 миллиона штук соответственно. Количество машин из других стран не превышает планки в миллион единиц, однако к ней приближается продукция китайского автопрома: в январе в России насчитывалось 909,6 тысячи автомобилей марок из КНР.
По прогнозам экспертов, в 2023 году доля китайских автомобилей на авторынке РФ может превысить 50 процентов. К концу прошлого года «китайцы» уже заняли около трети рынка из-за ухода европейских, японских и корейских производителей, и их позиции только укрепляются. Между тем, благодаря в том числе китайскому автопрому продажи новых машин в России могут выйти на докризисный уровень уже через два года.