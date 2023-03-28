Названы автомобили, которые россияне чаще всего импортировали в феврале

С января по февраль 2023 года число регистраций в России импортированных автомобилей выросло на 15%. Наибольшей популярностью у россиян среди автомобилей, ввозимых в страну, пользуется продукция BMW. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
По его данным, в январе на учет было поставлено 2005 автомобилей баварской марки, ввезенных из-за рубежа, а в феврале — 2240. На втором месте находится корейская Hyundai (1198 машин в январе и 1461 в феврале), на третьем — Volkswagen (1092 и 1132 автомобиля). В пятерку наиболее популярных для импорта попали также Mercedes-Benz и Audi.
Всего в феврале 2023 года зарегистрировано в России почти 13,9 тыс. импортированных машин, что на 15% превышает январский показатель (менее 12,1 тыс. автомобилей). Основной объем пришелся на машины в возрасте 4-7 лет (более 11 тыс. машин за февраль).