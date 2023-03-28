В России засняли новый китайский седан Omoda S5

В России сфотографировали новый китайский седан Omoda S5, который был замечен на одной из стоянок. Об этом сообщает Autonews.ru.

Фото: Соцсети Соцсети

В Китае Omoda S5 известна под именем Chery Arrizo 5 Plus – на российском рынке седан появится в конце апреля и будет доступен в нескольких комплектациях.

Omoda S5 выпускается на базе Chery M1X и комплектуется двумя двигателями объемом 1,5 л, при этом один из них оснащен турбонаддувом. В Китае модель выпускается с мощностью в 116 л.с. при крутящем моменте в 143 Нм. Турбированный мотор имеет мощность в 156 л.с. при крутящем моменте в 230 Нм.

У себя дома Chery Arrizo 5 Plus стоит от 78 900 до 94 900 юаней – по текущему курсу это равняется 876 тысяч рублей за самую дешёвую комплектацию и 1,054 миллиона рублей за самую дорогую.