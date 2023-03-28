Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В России засняли новый китайский седан Omoda S5

Елена Прошина

В России сфотографировали новый китайский седан Omoda S5, который был замечен на одной из стоянок. Об этом сообщает Autonews.ru.

В России засняли новый китайский седан Omoda S5
Фото: СоцсетиСоцсети

В Китае Omoda S5 известна под именем Chery Arrizo 5 Plus – на российском рынке седан появится в конце апреля и будет доступен в нескольких комплектациях.

Omoda S5 выпускается на базе Chery M1X и комплектуется двумя двигателями объемом 1,5 л, при этом один из них оснащен турбонаддувом. В Китае модель выпускается с мощностью в 116 л.с. при крутящем моменте в 143 Нм. Турбированный мотор имеет мощность в 156 л.с. при крутящем моменте в 230 Нм.

У себя дома Chery Arrizo 5 Plus стоит от 78 900 до 94 900 юаней – по текущему курсу это равняется 876 тысяч рублей за самую дешёвую комплектацию и 1,054 миллиона рублей за самую дорогую.

Ранее портал «Китайские автомобили» рассказал о лучшем автомобиле из КНР по мнению российских водителей.

Автоновости,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий