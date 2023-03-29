Концепт Hyundai анонсировал скорую замену для ix35 и Tucson

Beijing Hyundai показала в Китае довольно интересный концепт компактного внедорожника с названием, вдохновленным мультфильмом «Король Лев». Hyundai Mufasa Adventure анонсирует будущую серийную модель, которая дебютирует на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года и попадёт в дилерские центры уже к июню.

Фото: Carakoom Carakoom

Дизайн: Концепт выглядит довольно впечатляюще благодаря ряду модификаций, направленных на преодоление бездорожья. Очевидно, что в серийной версии их не будет, но общая стилистика кузова сохранится без изменений.

Mufasa Adventure оснащен лифтованной подвеской и комплектом широких внедорожных шин с 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Более широкая колея и увеличенный дорожный просвет придают концепту вид настоящего проходимца, но фактически на китайском рынке заменит кроссовер Hyundai ix35.

Другие особенности концепта включают массивные вставки из искусственного алюминия на бамперах, внешние крепления элементов, специальный рисунок на боковых порогах, ручки на капоте, надстройки, как у Defender, на задних окнах и футуристический багажник на крыше со встроенными светодиодами.

Длина Hyundai Mufasa составляет 4475 мм, что на 25 мм меньше по сравнению с ix35 и Tucson.

Carakoom

Carakoom

Carakoom

Внутри: Hyundai не предоставил фотографии салона, но мы ожидаем цифровую панель приборов и пятиместный салон.