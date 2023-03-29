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1 час назад

Концепт Hyundai Mufasa Adventure анонсировал скорую замену для ix35 и Tucson

Carakoom

Beijing Hyundai показала в Китае довольно интересный концепт компактного внедорожника с названием, вдохновленным мультфильмом «Король Лев». Hyundai Mufasa Adventure анонсирует будущую серийную модель, которая дебютирует на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года и попадёт в дилерские центры уже к июню.

Концепт Hyundai анонсировал скорую замену для ix35 и Tucson
Фото: CarakoomCarakoom

Дизайн: Концепт выглядит довольно впечатляюще благодаря ряду модификаций, направленных на преодоление бездорожья. Очевидно, что в серийной версии их не будет, но общая стилистика кузова сохранится без изменений.

Mufasa Adventure оснащен лифтованной подвеской и комплектом широких внедорожных шин с 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Более широкая колея и увеличенный дорожный просвет придают концепту вид настоящего проходимца, но фактически на китайском рынке заменит кроссовер Hyundai ix35.

Другие особенности концепта включают массивные вставки из искусственного алюминия на бамперах, внешние крепления элементов, специальный рисунок на боковых порогах, ручки на капоте, надстройки, как у Defender, на задних окнах и футуристический багажник на крыше со встроенными светодиодами.

Длина Hyundai Mufasa составляет 4475 мм, что на 25 мм меньше по сравнению с ix35 и Tucson.

Carakoom
Carakoom
Carakoom

Внутри: Hyundai не предоставил фотографии салона, но мы ожидаем цифровую панель приборов и пятиместный салон.

Под капотом: Мы уже знаем, что серийная версия Hyundai Mufasa получит 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 160 л.с. (118 кВт), который будет доступен только с передним приводом. Гибридный вариант также может последовать в будущем, хотя официальной информации о нем пока нет.

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