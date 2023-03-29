Журнал «За рулем» назвал лучшие автомобили 2023 года

Журнал "За рулем" назвал лучшие машины России в 2023 году. Всего в конкурсе принимали участие 27 новых автомобилей, которые появились на рынке в прошлом году. Отметим, что обычно рейтинг состоит из 50 моделей.

Фото: Российская газета Российская газета

Читатели выбрали победителей в семи разных классах: от обычных легковых автомобилей до семейных и коммерческих.

Так, в классе "компактных кроссоверов" победу одержала Lada Vesta SW Cross NG (111 283 балла). В категории абсолютных новинок "средних кроссоверов" больше всего баллов набрал Kia Sportage пятого поколения (149 836), а среди рестайлингов - Subaru Forester (132 309).

Lexus LX (120 616) стал победителем в классе "больших кроссоверов и внедорожников", а Dongfeng Rich 6 оказался лучшим среди "коммерческих автомобилей".

В классе "семейных автомобилей" победителем оказался минивэн Hyundai Staria (215 366).

А среди "легковых машин" тройку лидеров составили Audi RS4/RS5 Sportback (104 803 балла), новая Lada Vesta (87 963) и Kia K9 (76 916).