Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

"За рулем" назвал лучшие автомобили 2023 года

Российская Газетаиещё 1

Журнал "За рулем" назвал лучшие машины России в 2023 году. Всего в конкурсе принимали участие 27 новых автомобилей, которые появились на рынке в прошлом году. Отметим, что обычно рейтинг состоит из 50 моделей.

Журнал «За рулем» назвал лучшие автомобили 2023 года
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Читатели выбрали победителей в семи разных классах: от обычных легковых автомобилей до семейных и коммерческих.

Так, в классе "компактных кроссоверов" победу одержала Lada Vesta SW Cross NG (111 283 балла). В категории абсолютных новинок "средних кроссоверов" больше всего баллов набрал Kia Sportage пятого поколения (149 836), а среди рестайлингов - Subaru Forester (132 309).

Lexus LX (120 616) стал победителем в классе "больших кроссоверов и внедорожников", а Dongfeng Rich 6 оказался лучшим среди "коммерческих автомобилей".

В классе "семейных автомобилей" победителем оказался минивэн Hyundai Staria (215 366).

А среди "легковых машин" тройку лидеров составили Audi RS4/RS5 Sportback (104 803 балла), новая Lada Vesta (87 963) и Kia K9 (76 916).

Ранее, напомним, портал "Китайские автомобили" провел опрос российских журналистов и блогеров, которые выбрали лучшие машины из КНР (голосовать можно было только за официально представленные модели). Как и в прошлом году, победителем стал купе-кроссовер Geely Tugella. На втором месте - Chery Tiggo 8 Pro Max, на третьем - Haval Dargo.

Автоновости,Subaru Forester,Chery Tiggo,Kia Sportage,Lada Vesta,Lexus LX,Chery,Geely,Lexus,Subaru,Hyundai,Kia,Audi,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий