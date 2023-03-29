Опубликованы первые фотографии внедорожника TANK 400 от Great Wall

У китайского концерна Great Wall существует бренд TANK, который только появился на российском рынке. Первой моделью в России станет TANK 300, потом появится большой TANK 500. Промежуточное положение между этими двумя моделями должен занять внедорожник TANK 400, который скоро представят в Китае. А пока в интернете опубликовали первые фотоснимки модели.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Южный автомобиль

Внедорожник TANK 400 удалось сфотографировать на заводе в городе Цзинмэнь, во время проведения тестов на герметичность кузова. Скорее всего, именно в таком виде модель и будет запущена в серийное производство.

Южный автомобиль