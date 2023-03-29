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13 минут назад

Опубликованы первые фотографии внедорожника TANK 400 от концерна Great Wall

Южный автомобиль

У китайского концерна Great Wall существует бренд TANK, который только появился на российском рынке. Первой моделью в России станет TANK 300, потом появится большой TANK 500. Промежуточное положение между этими двумя моделями должен занять внедорожник TANK 400, который скоро представят в Китае. А пока в интернете опубликовали первые фотоснимки модели.

Опубликованы первые фотографии внедорожника TANK 400 от Great Wall
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

Внедорожник TANK 400 удалось сфотографировать на заводе в городе Цзинмэнь, во время проведения тестов на герметичность кузова. Скорее всего, именно в таком виде модель и будет запущена в серийное производство.

Южный автомобиль

В Китае TANK 400 появится уже в этом году. К сожалению, технические характеристики TANK 400 неизвестны, но, судя по фотографиям, у машины будут вполне достойные внедорожные возможности.

Автоновости,
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