Кроссовер Geely HaoYue превратили в трехрядный Proton X90

Производство трёхрядного SUV стартовало на заводе в Малайзии пару недель назад. «Живые» продажи новинки начнутся в апреле.

Фото: Proton Proton

Малазийская компания Proton несколько лет назад перешла под контроль китайского холдинга Geely Auto. В результате (вполне ожидаемо) в её линейку вошли модели, созданные на базе «китайцев». Из таких новинок первенцем стал кроссовер Proton X70: это прежний Geely Boyue, в РФ обновлённый паркетник продаётся под названием Atlas Pro. Следом модельный ряд пополнил «младший» SUV – Proton X50, созданный на базе дореформенного Geely Binyue, который на российском рынке представлен под именем Coolray. Совсем скоро линейка пополнится ещё одной новинкой – Proton X90.

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О том, что модельный ряд бренда Протон пополнится за счёт очередного перелицованного Geely, известно уже не первый год: ещё в 2021-м замаскированные прототипы ловили в ходе дорожных тестов. В середине текущего месяца стало известно, что модель встала на конвейер завода в Малайзии, однако имя будущей новинки тогда не раскрыли. Теперь оно известно: как и предполагалось, большой кроссовер решили назвать Proton X90.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу нового трёхрядного SUV Proton лёг кроссовер Geely HaoYue, который на экспортных рынках представлен под именем Geely Okavango. Напомним, «донор» дебютировал в 2020-м, первую модернизацию пережил в 2021 году, второе обновление было в прошлом году: рестайлинговый вариант получил прибавку L к названию, так как дореформенный вариант в Китае остался в строю.

Proton X90

Малазийский большой SUV получил третий вариант дизайна экстерьера: «90-й» снабдили собственной радиаторной решёткой, в центре которой расположен логотип марки Proton. Кроме того, у головной оптики иная диодная начинка, при этом форма фар не изменилась. Фонари выглядят аналогично, изменена форма светоотражателей, а патрубок выхлопной системы спрятан под задним бампером. Вместо «Geely» на пятой двери таким же шрифтом написано «Proton».

Proton X90

Длина X90 оказалась меньше, чем у донора: 4825 мм; для сравнения, у дореформенного варианта Geely HaoYue (без прибавки L) этот габарит составляет 4835 мм. Колёсная база равна 2815 мм, то есть она такая же, как у «близнеца» из КНР.

Салон Proton X90 практически повторяет «донора». Конечно, у малазийского паркетника руль находится справа, а в его центре расположен логотип Proton. Перед водителем располагается 10-дюймовый виртуальный щиток приборов, по центру – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма. В Малайзии модель предлагается только в трёхрядном исполнении (хотя в Китае есть кроссовер Geely и с двумя рядами сидений). У новинки есть варианты, рассчитанные на семерых и на шестерых (во втором случае предусмотрены два отдельных кресла во втором ряду).

салон Proton X90

Proton X90 оснащается 1,5-литровой «турботройкой», отдача которой составляет 190 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм. Он работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, в пару предлагается безальтернативная семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Привод у большого паркетника только передний. В Китае «донор» от Geely оснащается 184-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,8 литра.

салон Proton X90