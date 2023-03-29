В России за год появилось более 20 новых моделей автомобилей

За год российские дилеры наладили ввоз более 20 моделей автомобилей, которые ранее не были представлены на автомобильном рынке РФ и не поставлялись официально. Это следует из данных опрошенных ТАСС дилеров. Новинки появляются не только благодаря выходу на российский рынок новых китайских машин, но и в результате действия механизма параллельного импорта.

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Какие новые автомобили ввезли дилеры

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Среди новинок - Volkswagen Bora, Tayron и Talagon, Mazda Atenza и ID3. Также на рынке ярко выражена тенденция на официальный ввоз новых, ранее широко неизвестных российскому потребителю автомобилей китайских брендов - HiPhi, Voyah, Zeekr и других.

"В настоящее время мы осуществляем поставки большого количества новых моделей, в частности, Volkswagen Bora, Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Volvo XC90 и XC60, Mercedes V-Class, Changan UNI-K IDD, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3 и VS5", - рассказала ТАСС директор департамента оптовых продаж автомобилей "Авилон" Грацин Беленова, подчеркнув, что в основном это обновленные в 2022 году модели, которые ранее не были представлены на российском рынке.

Кроме того, в компании также доступны и новинки среди электромобилей. Так, в "Авилоне" можно приобрести такие модели, как Voyah Free, Voyah Dreamer Hybrid Top, Volkswagen ID3, Polestar 2, Zeekr 001, Gaohe HiPhi X, BYD, Faw Bestune NAT, GAC M8.

Другой дилер - "Ключавто" - помимо уже известных моделей занимается поставками новых для российского рынка автомобилей. Так, с октября прошлого года компании удалось завезти Mazda CX-4, Mazda Atenza, Toyota Avalon, а также Toyota RAV4 в новых комплектациях.

Кто из дилеров работает с параллельным импортом

"Сейчас параллельный импорт - один из основных каналов пополнения предложения автоходинга", - отметила директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова. По ее словам, компания сделала ставку в основном на автомобили среднего ценового сегмента и на модели, пользующиеся особой популярностью среди клиентов. Первые поставки по параллельному импорту компания начала осенью 2022 года с Toyota, Mazda, BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes. В 2022 году объем поставок насчитывал более 4 тыс. единиц, на данный момент логистическая емкость - 2,5-3 тыс. автомобилей в месяц, отмечает Овчинникова.

Компания "Автодом" начала ввоз автомобилей по параллельному импорту в июне 2022 года, на данный момент ввезено более 1 тыс. машин. "Благодаря параллельному импорту налажены поставки автомобилей европейских брендов, а также легковых и коммерческих автомобилей китайского производства, которые ранее не были представлены на рынке РФ. Кроме того, поставляются авто премиум-сегмента - BMW, Mini, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover и другие", - рассказал директор департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов. При этом он отметил, что дальнейшее расширение ассортимента новых автомобилей планируется преимущественно за счет китайских брендов.

Опробовать механизм параллельного импорта также решили и в "Авилоне". Компания ввезла уже известные для рынка марки, например, Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и другие. По словам Беленовой из "Авилона", компания не останавливается на поставках автомобилей лишь премиальных брендов, а ввозит также машины массового сегмента.

"Мы с 2022 года осуществляем импорт автомобилей по параллельному импорту. Причем сегодня продолжаем активно развивать у себя дистрибьюторское направление и привозить автомобили для других дилеров. Мы собираем заказы от более чем 400 дилерских центров по всей России, чтобы ввозить сразу относительно крупные, если оценивать их по дилерским меркам, товарные партии (речь идет об объеме партии от 100 до 1 000 автомобилей)", - сказала Беленова, добавив, что при сохранении текущих объемов работы компания может увеличить объемы импорта до более 10 тысяч автомобилей в год.

Но не все дилеры настроены так оптимистично. Так, например, председатель совета директоров ГК "БН-Моторс", вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин подчеркивает, что для организации поставок по параллельному импорту компания должна обладать как организационным функционалом, так и финансовым потенциалом. При этом, считает Подщеколдин, параллельный импорт - хороший способ для насыщения рынка сейчас, но в долгосрочной перспективе он все равно будет запрещен.