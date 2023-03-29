Появились новые схемы "развода" водителей

Новые схемы "развода" водителей стали распространяться в России. Злоумышленники стали использовать прием с незаметным торможением и создавать фишинговые сайты для оплаты проезда по платным дорогам. Подставы рассчитаны на то, что водители не хотят заявлять о ДТП в ГИБДД и страховую компанию, так как это в дальнейшем повлияет на стоимость машины и полиса ОСАГО.

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Спровоцированное ДТП

Первая подстава состоит в том, что мошенник выискивает на дороге потенциальную жертву и резко тормозит не педалью, а стояночным тормозом. Стоп-сигналы в этом случае не загораются, поэтому водитель сзади не успевает среагировать и врезается в авто подставщика. После этого мошенник требует возместить ущерб на месте без вызова экипажа ГИБДД.

дорогая иномарка у второго участника ДТП;

уверенное и наглое поведение «пострадавшей» стороны;

моральное и физическое давление на жертву;

угроза будущими проблемами у жертвы. Понять развод можно по нескольким признакам:

Чтобы избежать развода, нужно не поддаваться давлению дорожных аферистов и вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Это, как рассказал юрист Орест Мацала «Известиям», охладит пыл мошенников, и они, скорее всего, ретируются.

Кража денег через фишинговый сайт

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Второй способ обмана водителей касается создания фишинговых сайтов компаний, с помощью которых похищаются денежные средства водителей. Такие сайты рассчитаны на автомобилистов, которым нужно оплатить проезд по платной дороге или купить авто онлайн. Внешне поддельные сайты невозможно отличить от реальных, но в названии может быть изменена одна буква.