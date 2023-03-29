Водителей начали проверять на опьянение по новому порядку

С 1 марта в России заработали новые правила освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вступило в силу соответствующее постановление правительства. Впрочем, по сравнению с действующим порядком изменений в нем немного.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Московской области УГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, изменилось требование к поверке прибора, с помощью которого проводится освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения.

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До сих пор было необходимо предъявить свидетельство о поверке либо запись в паспорте прибора. Но, как правило, паспорта на руках у инспектора не было. Он был в отделении. Теперь же достаточно просто сообщить, что данные о поверке прибора есть в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Эти данные можно проверить он-лайн прямо на месте освидетельствования или запросить выписку из реестра.

Вторая новация: теперь для проверки водителей может применяться алкотестер, поверенный негосударственным, но аккредитованным органом. Но и в этом случае данные о поверке должны быть внесены в соответствующий реестр.

Пожалуй, на этом новации заканчиваются. В остальном порядок остается прежним. Некоторые СМИ писали, что якобы этим постановлением вводится возможность проверки водителя на состояние алкогольного опьянения без привлечения понятых. Только под видеозапись. Но этот порядок действует еще с 2014 года.

Напомним, в чем, собственно, этот порядок заключается. Постановлением правительства закрепляются правила. А сам порядок установлен Кодексом об административных правонарушениях. Итак, инспектор заподозрил водителя в том, что тот управляет автомобилем в нетрезвом виде. Он должен отстранить его от управления и составить соответствующий протокол, указав в нем, на основании каких признаков принято такое решение. Перечень признаков давно установлен: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое покраснение кожных покровов лица, а также поведение, не соответствующее обстановке.

Произвести освидетельствование на алкогольное опьянение или направить водителя на медосвидительствование можно либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись

После чего проводится процедура освидетельствования. То есть водителю предлагают подышать в прибор. В тот самый алкотестер, который прошел поверку, занесен во все возможные реестры и имеет функцию распечатки - не просто выводит показания на дисплей, а распечатывает ее на бумажном носителе. Процедура проводится либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. Причем на видеозаписи должно быть видно, что человеку разъяснили его права и обязанности. Разумеется, сама процедура забора проб воздуха тоже снимается.

Напомним, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях водителя можно признать нетрезвым, если прибор показал больше 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Все, что меньше, считается суммарной погрешностью.

Какие бы результаты прибор ни показал, это оформляется актом освидетельствования водителя на алкогольное опьянение. К документу прикладывается чек, который распечатал прибор.

Надо сказать, что от процедуры проверки на алкогольное опьянение водитель может отказаться, но тогда ему предложат пройти медицинское освидетельствование. А вот от него уже отказываться нельзя. В случае отказа водителю грозит такое же наказание, как и за управление в нетрезвом виде. А именно штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. И это в том случае, если он впервые совершает подобное правонарушение и не лишен прав.

Впрочем, направить на медицинское освидетельствование водителя могут и в других случаях. Например, прибор показал значение, превышающее 0,16 мг/л, но водитель с такими результатами не согласен. Или, наоборот, прибор показал нули, но инспектор считает, что водитель не совсем трезвый. В такой ситуации оформляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Делается это также либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись.

После того как протокол оформлен, инспекторы отвозят водителя в медицинское учреждение, где медосвидетельствование и проводится. Машина же остается там, где ее остановили.

Само медосвидетельствование проводится уже без понятых и видеозаписи. Но по строгой инструкции, утвержденной Приказом Минздрава №933Н. Врач выявляет признаки опьянения, после чего проводит проверку точно так же, как инспекторы с помощью алкотестера. Впрочем, есть один нюанс - врачам даны две попытки замеров выдоха. Если в первом случае прибор показал положительный результат, то через двадцать минут проводится повторный тест. Если в первом случае тест выдал отрицательный результат, второй забор воздуха не проводится.

Для определения наркотического опьянения врач может взять на анализ мочу. При этом если человек не может выдавить из себя ни капли, а у врача стойкие подозрения, он может взять для анализа кровь.

Если результаты освидетельствования не подтверждают состояние опьянения, инспекторы обязаны доставить водителя обратно к машине. Если же опьянение выявлено, оформляется протокол об административном правонарушении, который пойдет в суд, и протокол о задержании транспортного средства. Автомобиль отправляется на штрафстоянку. А водителю от нарколога до дома, или куда он там ехал, придется добираться самостоятельно. Это если нет необходимости его вообще задержать. Например, в рамках уголовного дела за повторное управление в нетрезвом виде.

При этом водительское удостоверение остается при нем. Лишить права управления может только суд. А вот после решения суда, когда таковое вступит в силу, водитель обязан сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции, указанное в постановлении суда. Медлить не стоит - срок лишения начинается с того момента, когда водитель исполнит эту обязанность.

Если права утеряны, водитель должен подать заявление об этом. В таком случае срок лишения начнется с момента подачи заявления. Но восстановить их он сможет только по истечении этого срока, предварительно сдав экзамен на знание Правил дорожного движения.

Кроме того, ему придется предоставить медицинскую справку. А чтобы ее получить, водитель, лишенный прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, теперь обязан пройти проверку на регулярное употребление алкоголя. Это и время занимает, и стоит значительно дороже, чем для водителей, которые не употребляют опьяняющих веществ за рулем.

Согласно официальной статистике аварийности по итогам прошлого года, количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 8,2 процента и составило 14 428. В них погибли 3560 человек, что на 7,9 процента меньше, чем годом ранее. Количество ДТП водителями, у которых было установлено состояние опьянения, снизилось на 8,3 процента. Таких случаев зарегистрировано 11 729. В них погибли 3445 человек, что на 6,9 процента меньше, чем годом ранее.

В автоавариях с отказавшимися от медосвидетельствования погибли 117 человек. Это на 32 процента меньше, чем годом ранее. А всего таких автоаварий было зафиксировано 2713, что на 8,1 процента меньше, чем в 2021 году.

Количество выявленных нетрезвых водителей на дороге также снижается. Так, по итогам прошлого года было выявлено практически 535 тысяч случаев управления транспортными средствами с признаками опьянения. По сравнению с 2021 годом их количество снизилось на 2,4 процента. На 2,9 процента снизилось количество отказавшихся от освидетельствования водителей. Общее число таких случаев составило 171,6 тыс.

Напомним, что ранее предлагалось ввести еще один индикатор трезвости. А точнее два. Не только покраснение кожных покровов и запах изо рта, но и экспресс-проверку с помощью индикаторных приборов. Приборы не показывают количества алкоголя в выдохе. Они только определяют, есть он там или нет.

Сейчас Госавтоинспекция практически регулярно проводит в регионах так называемые сплошные проверки. Это когда выгораживается отдельная полоса, куда отправляются все, кто едет по дороге. И если у инспектора при общении с водителем возникли подозрения, что он не трезв, проводятся все те процедуры, которые мы описывали выше. Если бы автоинспектор мог просто попросить водителя дунуть в прибор индикации, это дало бы большую эффективность. В определенных случаях его подозрения попросту бы рассеялись. Не пришлось бы тратить время на оформление лишних документов. Тем более что показания прибора индикации - не основание для привлечения к ответственности. Это основание для проведения полноценной проверки водителя.

То же касается и проверки на наркотики. Допустим, водитель странно себя ведет, но алкотестер показывает нули. Стоит ли такого вести к наркологу? Существуют экспресс-тесты, позволяющие проверить на месте: употреблял или нет. И не надо, извините, мочиться в баночку или пластиковый стаканчик. Достаточно слюны. Результат отрицательный? Извините, счастливого пути. Результат положительный - давайте направим на медосвидетельствование с составлением соответствующих материалов.

Сложно сказать, сколько времени требуется инспектору для оформления нетрезвого водителя. Ориентировочно, по экспертным оценкам, от полутора до двух часов. Для проверки трезвого водителя, который по каким-либо причинам навлек на себя подозрения, - столько же. На все это время сотрудники выключены из работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Введение приборов, которые бы просто определяли, присутствуют ли алкогольные пары в выдохе, есть или нет наркотик в слюне, облегчили бы жизнь всем. Но вот именно эта инициатива почему-то все никак не может быть реализована.