АвтоВАЗ собрал первую Lada Vesta с новым вариатором

С первой линии главного конвейера АвтоВАЗа сошел первый автомобиль Lada Vesta NG с вариатором, но производитель трансмиссии пока неизвестен, сообщает паблик Avtograd news.

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"По всем устоявшимся канонам должно быть собрано еще несколько штук для проведения тестов на автополигоне, руководство предприятия ранее заявляло, что двухпедальная версия Vesta NG появится не ранее 2024 года", - отмечает паблик.

Не так давно сообщалось, что компания ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из КНР.

Китайские АКП планируют устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva. Возврат к японским вариаторам и "автоматам" Jatco не рассматривается. АвтоВАЗ через три года должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП.

Напомним, что в роботизированной коробке, которую на АвтоВАЗе ранее устанавливали на семейство Vesta, использовались актуаторы немецкой компании ZF, и продолжение выпуска такой трансмиссии представляется проблематичным из-за санкционных ограничений.