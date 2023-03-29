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1 час назад

АвтоВАЗ собрал первую Lada Vesta с новым вариатором

Российская Газетаиещё 1

С первой линии главного конвейера АвтоВАЗа сошел первый автомобиль Lada Vesta NG с вариатором, но производитель трансмиссии пока неизвестен, сообщает паблик Avtograd news.

АвтоВАЗ собрал первую Lada Vesta с новым вариатором
Фото: Российская газетаРоссийская газета

"По всем устоявшимся канонам должно быть собрано еще несколько штук для проведения тестов на автополигоне, руководство предприятия ранее заявляло, что двухпедальная версия Vesta NG появится не ранее 2024 года", - отмечает паблик.

Не так давно сообщалось, что компания ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из КНР.

Китайские АКП планируют устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva. Возврат к японским вариаторам и "автоматам" Jatco не рассматривается. АвтоВАЗ через три года должен выйти на производство 60% автомобилей с АКП.

Напомним, что в роботизированной коробке, которую на АвтоВАЗе ранее устанавливали на семейство Vesta, использовались актуаторы немецкой компании ZF, и продолжение выпуска такой трансмиссии представляется проблематичным из-за санкционных ограничений.

В то же время вариаторная коробка от японской компании Jatco, которой комплектовались модели Vesta и Xray, по той же причине также не предполагается к установке на модели АвтоВАЗа.

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