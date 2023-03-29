Россияне назвали главные критерии при выборе автомобиля

Больше всего россияне ценят в машинах вместительный салон и возможность путешествовать. Такие данные получили аналитики сервиса «Авито Авто».
«Вместительность важна для 47% опрошенных, возможность путешествий для 30%», – говорится в исследовании.
Помимо этого важна и психологическая удовлетворенность от покупки, на это обращают внимание порядка 19% опрошенных.
В ходе исследования также удалось выяснить, что более 90% россиян ездят на одном автомобиле, но мечтают абсолютно о другом. При этом купить другую машину смогли лишь 5% опрошенных.
Купить внедорожник мечтают треть россиян, а вот пересесть на седан планируют одна шестая респондентов. Столько же людей хотят вместительный семейный автомобиль, рассказывают «Известия».