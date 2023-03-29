Китайский клон Mercedes-Benz G-Class будет больше оригинала

Как передает издание SPEEDME.RU, стали доступны некоторые подробности о модели BYD YangWang U8. Например, он на 502 мм длиннее Mercedes-Benz G-Class. Стоит напомнить, что модель U8 станет первым автомобилем данного бренда.
В основе автомобиля находится платформа e⁴. Под капотом установлено четыре электродвигателя. Мощность - 1100 л.с. и 1280 Нм. Модель способна разогнаться до «сотни» всего за 3 секунды. У BYD YangWang U8 имеется режим планирования на воде. Приобрести такой автомобиль можно за 116 250 долларов.
В данный момент U8 проходится испытательную часть на дорогах Китая. Там его заметили в процессе покорения бездорожья, движения по дорогам общего пользования и преодоления водных препятствий. Параметры автомобиля - 5319/2050/1930 мм, а колесная база - 3050 мм. Презентация модели состоится в апреле 2023 года. Такое событие пройдет на автосалоне в Шанхае.