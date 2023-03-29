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31 минуту назад

Рейтинг самых популярных иномарок, ввезенных в Россию по параллельному импорту

Motor.ru

Марка BMW стала лидером автомобильного параллельного импорта в Россию.

Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные о регистрациях новых иномарок в феврале. Количество поставленных на учет импортных автомобилей за месяц выросло на 15 процентов, с 12 042 в январе до 13 872 в феврале. По числу регистраций в последний месяц зимы лидировала BMW, на втором месте оказалась Hyundai, а замкнула тройку лидеров Volkswagen.

В феврале на учет поставили 2240 автомобилей BMW, в то время как в январе было зарегистрировано 2005 баварских машин. Количество автомобилей Hyundai, поставленных на учет, также выросли с 1198 в январе до 1461 в феврале. Аналогичная ситуация и с Volkswagen: 1092 регистраций в январе и 1132 в феврале. В рейтинг также попали Mercedes-Benz (920 регистраций в феврале и 753 в январе) и Audi (784 и 744 штуки соответственно).

Что касается рейтинга по моделям, то в нем лидирует BMW X3: количество регистраций увеличилось с 457 в январе до 466 в феврале. На втором месте другая модель баварской марки, кроссовер X5 (396 штук в январе и 464 в феврале). В пятерку также входят Hyundai Santa Fe (379 в январе и 402 в феврале), BMW 5 серии (288 в январе и 368 в феврале) и Kia Sorento (288 в январе и 368 в феврале).

В России за год появилось более 20 новых моделей автомобилей

«Автостат» также приводит статистику по возрасту зарегистрированных автомобилей. Так, количество поставленных на учете иномарок в возрасте от 0 до 3 лет увеличилось за два зимних месяца с 846 до 1233 единиц, в возрасте 4–7 лет — с 10 339 до 11 084, а от 10 лет и старше — с 485 до 1026.

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