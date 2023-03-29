Марка BMW стала лидером автомобильного параллельного импорта в Россию.

Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные о регистрациях новых иномарок в феврале. Количество поставленных на учет импортных автомобилей за месяц выросло на 15 процентов, с 12 042 в январе до 13 872 в феврале. По числу регистраций в последний месяц зимы лидировала BMW, на втором месте оказалась Hyundai, а замкнула тройку лидеров Volkswagen.

В феврале на учет поставили 2240 автомобилей BMW, в то время как в январе было зарегистрировано 2005 баварских машин. Количество автомобилей Hyundai, поставленных на учет, также выросли с 1198 в январе до 1461 в феврале. Аналогичная ситуация и с Volkswagen: 1092 регистраций в январе и 1132 в феврале. В рейтинг также попали Mercedes-Benz (920 регистраций в феврале и 753 в январе) и Audi (784 и 744 штуки соответственно).

Что касается рейтинга по моделям, то в нем лидирует BMW X3: количество регистраций увеличилось с 457 в январе до 466 в феврале. На втором месте другая модель баварской марки, кроссовер X5 (396 штук в январе и 464 в феврале). В пятерку также входят Hyundai Santa Fe (379 в январе и 402 в феврале), BMW 5 серии (288 в январе и 368 в феврале) и Kia Sorento (288 в январе и 368 в феврале).