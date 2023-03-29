Назван завод, на котором будут собирать иранские автомобили в России

Стало известно, какой российский завод будет выпускать иранские машины.

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Производство собираются организовать на площадке в петербургских Шушарах, где раньше выпускали грузовики немецкой MAN. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании «Бест Моторс», выступающей дистрибьютором автомобилей из Ирана. Сейчас стороны ведут переговоры о будущей локализации.

Чижов отмечает, что итоговое решение по налаживанию сборки «иранцев» в России пока не принято. Сначала партнеры изучат целесообразность такого шага, изучив спрос на нашем рынке. Сейчас на него готовятся выйти автомобили фирмы Saipa — хэтчбек Quik, а также седаны Shahin и Saina, которые будут стоить от одного до 1,7 миллиона рублей. Продажи должны стартовать 1 июня, и до конца года Saipa планирует продать не менее 10 тысяч машин.

Предприятие MAN в Санкт-Петербурге запустили в 2013 году — там «отверточным» методом собирали грузовые автомобили MAN и Scania. В 2022-м завод по понятным причинам прекратил работу, а к концу года владеющая марками компания Traton SE, которая входит в Volkswagen Group, избавилась от бизнеса в России.