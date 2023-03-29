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1 час назад

Новая Lada Vesta массово получит 16-клапанные моторы в апреле

Российская Газета

АвтоВАЗ рассчитывает собрать в апреле более 1 тысячи 16-клапанных моторов мощностью 106 л.с. Значительная часть этого объема будет направлена на выпуск Lada Vesta NG. Также некоторое количество таких двигателей поступит в задел для майской сборки Lada Granta, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Новая Lada Vesta массово получит 16-клапанные моторы в апреле
Фото: Юрий Зубко/РГЮрий Зубко/РГ

Напомним, российская компания возобновил сборку 16-клапанных моторов в нынешнем марте. Пока стоит задача обеспечить ими программу производства Vesta NG.

В мае же завод планирует выйти на устойчивую ежемесячную сборку 20 тысяч "16-клапанников" мощностью 106 лошадиных сил. Этих объемов хватит уже и на комплектации Granta.

Приобрести новую Vesta можно будет только в мае - после того как все дилеры АвтоВАЗа будут обеспечены автомобилями. Покупателям будут доступны седан Vesta, универсал Vesta SW и его внедорожная версия Vesta CW Cross. Ближе к старту продаж станут известны комплектации и цены.

При этом несмотря на то, что уровень локализации модели на сегодняшний день достиг порядка 85%, ее стоимость не станет ниже, а напротив, только увеличится. Дело в том, что цены у отечественных поставщиков зачастую выше, чем у глобальных, поскольку они ориентированы на меньшие объемы производства, что негативно сказывается на себестоимости продукции.

В свою очередь, доля импортных комплектующих в Lada Vesta остается значительной, а их стоимость за последний год также значительно возросла вслед за курсом рубля, равно как увеличились и затраты на логистику.

Ранее, напомним, стало известно, что АвтоВАЗ собрал первую Lada Vesta с новым вариатором.

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