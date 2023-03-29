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1 час назад

Honda готовит конкурента Hyundai Creta: что о нем известно

Motor.ru

Появились фотографии нового бюджетного кроссовера Honda.

Honda готовит конкурента Hyundai Creta
Фото: © Autocar India© Autocar India

Индийское издание Autocar India, которое публикует шпионские снимки с дорожных испытаний новинки, прочит ей в конкуренты Hyundai Creta и отмечает, что модель была разработана специально для развивающихся рынков. Пока безымянный японский кроссовер должен дебютировать в течение ближайших месяцев, а старт продаж ожидается в середине нынешнего года. Первой страной, в которой он появится, станет Индия.

Honda уже присутствует в классе субкомпактных кроссоверов с моделью WR-V — она дебютировала в Индонезии осенью прошлого года. Это автомобиль размером с Сreta, в основе которого лежит платформа хэтчбека Jazz. Новый же кроссовер выполнен в той же дизайнерской стилистике, что и WR-V: можно заметить, что у них схожее оформление передней части и похожие задние фонари. При этом у прототипа в камуфляже заметно более развитые колесные арки, спойлер на пятой двери и рейлинги на крыше.

Autocar India
Autocar India
Неофициальный рендер кроссовера Honda

Индийские журналисты предполагают, что новинка построена на базе Honda City пятого поколения, а под капотом у нее 1,5-литровый «атмосферник», развивающий 121 лошадиную силу. В пару мотору прочат шестиступенчатую «механику» или вариатор. Также ожидаются модификации с турбодвигателем и гибридной силовой установкой, а вот дизельной версии у модели не будет.

Приводится и примерный диапазон цен: на индийском рынке новую модель Honda могут оценить в 1,2-1,9 миллиона рупий (примерно 1,1-1,7 миллиона рублей). Также Autocar India сообщает, что кроссовер не получит стандартную аббревиатуру, как прочие SUV марки — скорее всего, у новинки будет полноценное название, как у внедорожников Pilot и Passport.

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