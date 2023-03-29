Каждый третий москвич мечтает о внедорожнике

Автолюбители в Москве чаще всего отказываются от покупки машины мечты из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения. Это показал опрос, проведенный "Ренессанс страхованием" и "Авито Авто".

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Как сообщили "РГ" авторы исследования, большинство респондентов владеют одним автомобилем, но мечтают о другом. Подыскивая новую "ласточку", горожане в основном руководствуются вместительностью машины, возможностью регулярных автопутешествий и чувством удовлетворения от покупки.