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33 минуты назад

Опрос: каждый третий москвич мечтает о внедорожнике

Российская Газета

Автолюбители в Москве чаще всего отказываются от покупки машины мечты из-за отсутствия сервисных центров, страха попасть в ДТП и вероятности полного разорения. Это показал опрос, проведенный "Ренессанс страхованием" и "Авито Авто".

Каждый третий москвич мечтает о внедорожнике
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщили "РГ" авторы исследования, большинство респондентов владеют одним автомобилем, но мечтают о другом. Подыскивая новую "ласточку", горожане в основном руководствуются вместительностью машины, возможностью регулярных автопутешествий и чувством удовлетворения от покупки.

Самые популярные у москвичей - внедорожники. О них мечтает каждый третий. Не отказались бы пересесть на седан 15% опрошенных, а вместительный семейный автомобиль нужен 14% респондентов. В топ-5 также вошли электромобили (8%) и спорткары (6%).

Автоновости,Группа Ренессанс Страхование,
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