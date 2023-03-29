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1 час назад

На «АвтоВАЗе» собрали первую Vesta с вариатором

Никита Бородкин

На заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти приступили к сборке Lada Vesta NG с вариатором. Как сообщает сообщество Avtograd News во «ВКонтакте», первый экземпляр флагмана российского автопроизводителя с двумя педалями уже сошел с конвейера.

По заявлениям источников, в ближайшее время на заводе соберут еще несколько таких машин, однако в продажу они не попадут — модели необходимы для комплексных испытаний. По их информации, купить обновленную Lada Vesta NG можно будет не ранее 2024 года. Вместе с тем «АвтоВАЗ» в рамках годового отчета официально заявлял о планах выпустить модель с автоматической трансмиссией в нынешнем году.

Кто стал производителем вариатора не уточняется, однако, по всей видимости, для Lada Vesta NG адаптируют детали китайского происхождения. АвтоВАЗ уже подтверждал переговоры с потенциальными поставщиками. Глава компании Максим Соколов отмечал, что разработка собственной трансмиссии обойдется в 30 млрд рублей, из-за чего оснащать автомобили системами стороннего производства дешевле.

В России за год появилось более 20 новых моделей автомобилей

Напомним, что производство Lada Vesta NG перезапустили в начале марта. Модель выпускается в трех типах кузова, с мотором в 90 л.с. и механической коробкой передач. У дилеров новые машины должны появиться к маю.

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