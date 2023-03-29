Хакеру потребовалось меньше двух минут для взлома Tesla Model 3

На взлом электрокара Tesla Model 3 у хакеров ушло меньше двух минут.

Фото: © Tesla © Tesla

Эксперимент по взлому электромобиля проводился в рамках соревнований Pwn2Own в Ванкувере ранее в этом месяце. Там специалисты по кибербезопасности из разных стран участвуют в конкурсах и получают денежные призы. Одним из таких конкурсов и был взлом Tesla: у участников было 10 минут и две попытки. За первую победитель получил 100 тысяч долларов, а за вторую — 250 тысяч.

Менее чем за две минуты сотруднику французской компании Synacktiv, занимающейся кибербезопасностью, удалось взломать медиакомплекс Tesla Model 3 и получить root-доступ к его основным подсистемам. Для атаки применялись эксплойты на основе heap overflow и out-of-bounds write error, использующие уязвимости в Bluetooth-чипе. Как сообщает Jalopnik, письмо с данными об уязвимости электрокара было направлено в Tesla, однако автопроизводитель пока его не прокомментировал.

Кстати, это не первый взлом электрокаров Tesla в рамках конференции Pwn2Own: еще в 2019 году хакерам удалось получить доступ к Model 3, и тогда компания пообещала выпустить обновление, устраняющее уязвимость.