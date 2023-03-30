Все конвейеры АвтоВАЗа поставят на паузу с 29 мая

Пресс-служба Волжского автозавода подтвердила, что сотрудников отправят в корпоративный отпуск на два месяца раньше срока. Первоначально сборку автомобилей планировали поставить на паузу 24 июля, но из-за нехватки комплектующих корпоративный отпуск решили провести с 29 мая по 19 июня. Изменение производственного графика позволит запастись деталями, найти альтернативных поставщиков и избежать простоев.

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АвтоВАЗ посетовал, что весной поставщики уведомили завод о прекращении поставок, поэтому «безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года». Чтобы конвейерные линии не простаивали, было решено сдвинуть оплачиваемый корпоративный отпуск.

Если до середины июня проблему с поставщиками не решат, заводу придётся собирать недоукомплектованные автомобили или вводить неполные рабочие дни. Впрочем, планы по производству более чем 400 тысяч новых автомобилей Lada в 2023 году остаются в силе. Перенос корпоративного отпуска позволит укрепить технологический суверенитет, считают в Тольятти.