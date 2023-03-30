$76.45+0.1482.39-0.75

Все конвейеры АвтоВАЗа поставят на паузу с 29 мая

Пресс-служба Волжского автозавода подтвердила, что сотрудников отправят в корпоративный отпуск на два месяца раньше срока. Первоначально сборку автомобилей планировали поставить на паузу 24 июля, но из-за нехватки комплектующих корпоративный отпуск решили провести с 29 мая по 19 июня. Изменение производственного графика позволит запастись деталями, найти альтернативных поставщиков и избежать простоев.

Все конвейеры АвтоВАЗа поставят на паузу с 29 мая
© © Lada

АвтоВАЗ посетовал, что весной поставщики уведомили завод о прекращении поставок, поэтому «безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года». Чтобы конвейерные линии не простаивали, было решено сдвинуть оплачиваемый корпоративный отпуск.

Если до середины июня проблему с поставщиками не решат, заводу придётся собирать недоукомплектованные автомобили или вводить неполные рабочие дни. Впрочем, планы по производству более чем 400 тысяч новых автомобилей Lada в 2023 году остаются в силе. Перенос корпоративного отпуска позволит укрепить технологический суверенитет, считают в Тольятти.

В начале марта на конвейер АвтоВАЗа вернулся флагман завода — Vesta NG. Вероятно, до корпоративного отпуска в Тольятти постараются собрать как можно больше седанов и универсалов, чтобы избежать дефицита новых автомобилей у дилеров

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий