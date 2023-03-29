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1 час назад

Корейская Kia рассекретила флагманский кроссовер

Елена Прошина

Корейская компания Kia рассекретила технические характеристики нового кроссовера EV9. Машина будет представлена в трех исполнениях. Об этом пишет Аutonews.

В начальную версию кроссовера входит один электромотор, мощность которого составляет 218 л.с. До 100 км\ч машина разгоняется за 8,2 секунды. Емкость батареи составляет 76,1 кВтч, но производитель пока не раскрыл информацию о запасе хода.

Немного выше позиционируется комплектация Long Range. У автомобиля уменьшена мощность электромотора до 204 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км за 9,4 секунды. Однако батарея оснащена 99,8 кВтч, за счет чего он может преодолевать до 541 км на одной зарядке.

Самым дорогим вариантом станет Kia EV9 Performance. В нее входит два электромотора, общей мощностью 385 л.с. и 600 Нм крутящего момента. До 100 км она разгоняется за 6 секунд. В этом случае Kia EV9 Performance оснащается режимом Boost, который может временно увеличить крутящий момент до 700 Нм. Это, в свою очередь, сокращает время разгона на 0,7 секунды. Кроссовер оснащен батареей на 99,8 кВт ч, запас хода пока неизвестен.

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В продажу автомобили поступят во II квартале этого года, они будут доступны в нескольких странах. Цены пока неизвестны.

Автоновости,Видео,Kia,Автоваз,
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