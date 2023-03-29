Автодилеры наладили ввоз более 20 новых моделей

За год российским дилерам удалось наладить поставки в страну свыше 20 моделей машин, которых еще не было в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилеров.

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Российский рынок автомобилей пополняется, в частности, за счет схемы параллельного импорта, говорят они.

Фирма ввозит и электрокары - Voyah Free, Voyah Dreamer Hybrid Top, Volkswagen ID3, Polestar 2, Zeekr 001, Gaohe HiPhi X, BYD, Faw Bestune NAT и GAC M8.

Отмечается, что в компании собирают заказы от более чем 400 дилерских центров по РФ для ввоза крупных товарных партий. Если текущие объемы работы сохранятся, объемы импорта возрастут до более 10 тыс. автомобилей в год, отметили в «Авилоне».

В компании «Ключавто» подчеркнули, что с октября в страну ввозят Mazda CX-4, Mazda Atenza, Toyota Avalon, а также Toyota RAV4 в новых комплектациях.

Компания «Автодом» приступила к ввозу машин по схеме параллельного импорта летом прошлого года. К настоящему моменту фирма ввезла более 1 тыс. машин. В стране за счет поставок компании появляются машины премиум-сегмента (BMW, Mini, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover и другие). Фирма рассчитывает на то, что в дальнейшем ассортимент расширится за счет марок Китая.