Geely показала салон нового Atlas с планшетом и системой распознавания лиц

Второе поколение Geely Boyue, получившее приставку Cool в названии, рассекретили на официальных фото на прошлой неделе, показав салон лишь мельком. Теперь китайцы продемонстрировали интерьер новинки более подробно и рассказали о "фишках" кроссовера.

Фото: Пресс-служба Geely Пресс-служба Geely

Geely Boyue известен в России под названием Atlas. Вторая генерация получила полностью пересмотренный салон, в центре которого - планшет диагональю 13,2 дюйма. Через него осуществляется физическая настройка климат-контроля и других опций комфорта. Также доступно управление голосом.

Новый "Атлас" оснастили системой распознавания лиц, которая нужна в том числе для активации предустановленных настроек под каждого водителя: положения рулевой колонки и кресла, зеркал, радиостанции и так далее.

Geely Boyue Cool получил интеллектуальный круиз-контроль, который умеет распознавать пешеходов, следит за разметкой и знаками, помогает стабилизировать авто в случае возникновения экстренных ситуаций.

Пресс-служба Geely

Geely Boyue Cool создан на модульной платформе, разработанной совместно с Volvo. Колёсная база выросла с 2670 до 2701 мм, при этом длина кузова уменьшилась - с 4544 до 4510 мм.

Новый "Атлас" оснащён бензиновым турбомотором 1.5 литра (181 л.с., 290 Нм), 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Предпродажа Geely Boyue Cool стартует в апреле, но цен пока нет.

С прошлого года в КНР продаётся Geely Boyue L - удлинённая версия "Атласа".