В России появились в продаже кроссоверы Xpeng G9 за 4,7 млн рублей

Российские автодилеры начали предлагать новые китайские электрокроссоверы Xpeng G9, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких машин содержатся на официальных сайтах автосалонов.
На продажу выставлены новые автомобили 2023 года выпуска. Объявления разместили дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга, цены на кроссоверы варьируются от 4,7 млн до 7,1 млн руб.
Модель Xpeng G9 была представлена на рынке Китая в 2022 году. Длина составляет 4891 мм, ширина — 1937 мм, а высота — 1680 мм. Электрокар оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.
Заднеприводная версия G9 оснащена электромотором мощностью 308 л.с. Запас хода составляет 570 км. Полноприводная модификация приводится в движение двухмоторной силовой установкой мощностью 543 л.с. Такая версия способна проехать на одной зарядке аккумулятора до 650 км.
В базовую версию электромобиля входят светодиодные фары, подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, медиасистема, функция предупреждения о сходе с полосы, парктроники, датчики давления в шинах и прочие опции.