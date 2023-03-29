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21 минуту назад

В России появились в продаже кроссоверы Xpeng G9 за 4,7 млн рублей

Газета.Ru

Российские автодилеры начали предлагать новые китайские электрокроссоверы Xpeng G9, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких машин содержатся на официальных сайтах автосалонов.

В России появились в продаже кроссоверы Xpeng G9 за 4,7 млн рублей
Фото: XpengXpeng

На продажу выставлены новые автомобили 2023 года выпуска. Объявления разместили дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга, цены на кроссоверы варьируются от 4,7 млн до 7,1 млн руб.

Модель Xpeng G9 была представлена на рынке Китая в 2022 году. Длина составляет 4891 мм, ширина — 1937 мм, а высота — 1680 мм. Электрокар оснащен цифровой приборной панелью с двумя объединенными 15-дюймовыми дисплеями на центральной консоли, а также аудиосистемой с 28 динамиками.

Заднеприводная версия G9 оснащена электромотором мощностью 308 л.с. Запас хода составляет 570 км. Полноприводная модификация приводится в движение двухмоторной силовой установкой мощностью 543 л.с. Такая версия способна проехать на одной зарядке аккумулятора до 650 км.

В базовую версию электромобиля входят светодиодные фары, подушки безопасности водителя и пассажира, климат-контроль, медиасистема, функция предупреждения о сходе с полосы, парктроники, датчики давления в шинах и прочие опции.

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