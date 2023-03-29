В Малайзии представили водородно-электрического конкурента BMW X6

Малайзийский стартап Hiperon Motors (не путать с американским стартапом Hyperion Motors) представил свою вторую модель — купеобразный кроссовер Fosslin, который будет предлагаться с электрической и водородной силовыми установками на выбор. Мелкосерийное производство Hiperon Fosslin должно начаться уже в этом году.

Фото: Hiperon Motors Hiperon Motors

В 2021 году Hiperon Motors представила электрический однотонный фургон Carrier с весьма интересным дизайном, разработанным польской студией One One Lab. Тогда мы даже не знали, откуда происходит Hiperon Motors и кто за ней стоит, сейчас информации по-прежнему мало, но по крайней мере известно, что базируется компания в Малайзии, инженерные работы выполняются преимущественно в США, а дизайн, как уже понятно, — европейский. На фургон Carrier, который пока существует лишь в виде рендеров, малайзийская компания сейчас принимает предзаказы и обещает показать серийную версию в третьем квартале текущего года. Основные рынки сбыта — Азия, Европа и Северная Америка. На днях Hiperon Motors опубликовала рендеры своей второй модели — купеобразного кроссовера Fosslin.

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Название Fosslin образовано от слияния двух норвежских слов — Foss (водопад) и Lyn (молния). По габаритам и пропорциям кузова Fosslin близок к BMW X6: габаритная длина малайзийского кроссовера — 4880 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1689 мм, колёсная база — 2950 мм. В основе Fosslin лежит оригинальная скейтборд-платформа, а силовая установка может быть электрической либо водородно-электрической, то есть в первом случае электродвигатели берут энергию только от батареи, а во втором случае в систему добавляется электрохимический генератор и баллоны с водородом.

Hiperon Motors

Hiperon Motors утверждает, что электрическая и водородная версии будут иметь одинаковую производительность: максимальная отдача — 487 л.с. и 670 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Ёмкость батареи электрической версии — 90 кВт·ч, её полного заряда хватит на 450 км пробега (по какому циклу, не указано). Снаряженная масса — 2485 кг. Компоновка водородной версии на сайте компании не представлена.

Дизайн Hiperon Fosslin, как и фургона Carrier, разработала студия One One Lab. На рендере салона никак не обозначен щиток приборов, но есть проекционный экран, руль выполнен в форме перевёрнутого ярма, в центральную консоль интегрирован 17-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, на дверных картах видим индивидуальные регуляторы температуры.

В оснащении Hiperon Fosslin заявлены современные электронные ассистенты водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль), трёхзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних сидений, подогрев подстаканников и центрального подлокотника, высококлассная аудиосистема с объёмным звучанием, шесть портов USB-C, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная стеклянная крыша, 20-дюймовые колёса на всесезонных шинах.