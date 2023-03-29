Пикап Tesla Cybertruck будет производиться без «дворников»

Автолюбители оживленно обсуждают новый стеклоочиститель пикапа.

Фото: Tesla Tesla

Как сообщает SPEEDME.RU, с приближением производства электрического пикапа Tesla Cybertruck на улицах Калифорнии все чаще замечают прототипы модели. Теперь в Сети появились новые шпионские снимки, на которых, скорее всего, запечатлен бета-прототип. Однако у него отсутствует единственный стеклоочиститель.

Ранее автолюбители подробно обсуждали новый стеклоочиститель пикапа. Они утверждали, что он должным образом не будет справляться со своими задачами. Однако Илон Маск ответил, что установка еще не полностью готова, а лучшим решением будет «раздвижной стеклоочиститель, который убирается в передний багажник».