Omoda объявила о старте продаж в РФ полноприводного кроссовера C5

Кроссовер Omoda C5 с новым двигателем и полным приводом появился в продаже в России. Автомобиль получил новую модификацию с двигателем 1,6 TGDi. 150-сильный мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Н м с 2000 оборотов в минуту. Мотор, по словам представителей бренда, позволяет полноприводному кроссоверу достигать 100 км/ч за 8,6 сек. Производитель обещает общий расход топлива в смешанном цикле 7,4 л, при потреблении бензина Аи-92.

Фото: ©Omoda ©Omoda

Omoda C5

Кроссовер оснащен интеллектуальной системой полного привода. Распределение крутящего момента между осями происходит автоматически благодаря многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от климатических и дорожных условий, а также манеры езды водителя. Система полного привода имеет несколько режимов управления, среди которых: экономичный, комфортный, спортивный и режимы для движения по снегу и грязи. Кроме того, Omoda C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами.

Omoda C5

Для удобства водителя и пассажиров в салоне могут быть установлены панорамный люк, передние кресла с электрическими регулировками, а также мультимедиа с голосовым управлением и аудиосистемой Sony с восемью динамиками. За безопасность отвечают шесть подушек, а также система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.

Omoda C5

Производитель также предлагает модель с двухцветным окрасом кузова. Omoda C5 с новым мотором и коробкой представлена двумя комплектациями. Цены стартуют от 2.559.900 руб. за версию Active, а комплектация Supreme с учетом выгод по различным программам может обойтись в 2.699.900 руб. Автомобиль доступен для заказа у официальных дилеров.