Выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan начнется во II квартале 2023 года

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во II квартале текущего года. Об этом глава компании Максим Соколов сообщил на заседании управляющего органа Союза машиностроителей России, передает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Фото: Lada Lada

В Петербурге компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в сегментах C и D. Какие именно модели будут сходить с конвейера, не уточняется. Производство будет налажено совместно с партнерами из дружественных стран, отметил Соколов. Всего в 2023 году «АвтоВАЗ» планирует произвести более 400 тыс. автомобилей.

Также в этом году «АвтоВАЗ» собирается возобновить производство Lada Largus и выпустить опытную партию электромобилей e-Largus в Ижевске до конца года.