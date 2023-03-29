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39 минут назад

Выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan начнется во II квартале 2023 года

Газета.Ruиещё 7

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во II квартале текущего года. Об этом глава компании Максим Соколов сообщил на заседании управляющего органа Союза машиностроителей России, передает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan начнется во II квартале 2023 года
Фото: LadaLada

В Петербурге компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в сегментах C и D. Какие именно модели будут сходить с конвейера, не уточняется. Производство будет налажено совместно с партнерами из дружественных стран, отметил Соколов. Всего в 2023 году «АвтоВАЗ» планирует произвести более 400 тыс. автомобилей.

Также в этом году «АвтоВАЗ» собирается возобновить производство Lada Largus и выпустить опытную партию электромобилей e-Largus в Ижевске до конца года.

Генеральным директором производственной площадки Lada в Санкт-Петербурге назначен Иван Миронов, ранее занимавший должность старшего советника Президента АО «АвтоВАЗ». По словам Максима Соколова, бывший завод Nissan могут переименовать в «Лада Санкт-Петербург».

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