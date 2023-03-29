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56 минут назад

Преемника Lamborghini Aventador рассекретили до официальной премьеры

Motor.ru

Фотографии преемника Lamborghini Aventador слили в Сеть до официальной премьеры.

Преемника Lamborghini Aventador рассекретили до официальной премьеры
Фото: © Autopareri© Autopareri

Согласно новой информации, супергибрид получит имя Revuelto. Он будет разгоняться до «сотни» за 2,5 секунды и достигать «максималки» в 350 километров в час. Основу машины составит новый композитный монокок, частично сделанный из так называемого прессованного углеволокна. В состав силовой установки войдет новый двигатель V12 и три электромотора.

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Преемник Lamborghini Aventador получит имя Revuelto и будет представлен сегодня, 29 марта. Правда, фотографии суперкара уже слили в Сеть и вдобавок раскрыли некоторые динамические характеристики. Например, известна максимальная скорость — 350 километров в час, и время разгона до ста — 2,5 секунды. Последний показатель ставит Revuelto в один ряд с такими моделями, как Essenza SCV12 и Sesto Elemento.

Autopareri

При этом новичок заметно мощнее. Его гибридная силовая установка в составе «атмосферника» V12 6.5 и трех электромоторов развивает 1015 лошадиных сил. Компоновочно Revuelto напоминает Ferrari SF90 Stradale, то есть ДВС и пристыкованный к коробке передач мотор MGU приводят задние колёса, ещё два электромотора крутят передние. Коробка передач — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Система может переключаться между ездовыми профилями Città, Strada, Sport и Corsa, комбинируя их с режимами Recharge, Hybrid и Performance. У каждого свое назначение. Дубасить по треку лучше всего в Corsa, а Città подойдет для неспешных поездок в городской черте или по «зеленым зонам», доступным только автомобилям с нулевыми выбросами. Избыточная мощность в этом случае ни к чему, поэтому отдачу ограничат 180 силами.

Также Revuelto достанется новый кузов-монокок, прозванный «монофюзеляжем». Он на 10 процентов легче шасси Aventador и имеет передний подрамник из прессованного углеволокна (forged carbon). Такой композит в два раза эффективнее поглощает энергию удара по сравнению с алюминием плюс позволяет экономить энергию при производстве и оставляет меньше отходов.

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