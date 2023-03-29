Московский Политех представил электрифицированный собственными силами квадроцикл Guepard. Техника получилась довольно мощной, чего не скажешь про электроквадроциклы, которые сейчас продаются на рынке.

Квадроциклы - головная боль дачников, особенно в межсезонье. Они ревут в лесах, полях и весях там, где люди хотели бы отдохнуть. Превращают проселочные дороги в непроездные, а также не всегда проходимые пешком. В то же время эта техника необходима не только для развлечения горячих голов, но и для работы на лесных и других малопроходимых участках. В том числе в заповедниках. А что более всего нужно в заповедниках? Тишина. В этом плане квадроцикл на электроприводе оказывается как нельзя кстати. Его просто не слышно. Да и не воняет от него выхлопными газами.

Однако до сих пор на рынке электроквадроциклов представлены были только китайские модели. Такие транспортные средства в основном маломощные и не имеют полного привода. Мототехника с подобными характеристиками не сможет справиться с бездорожьем, что сильно сужает возможности её эксплуатации. Поэтому новый электроквадроцикл с полным приводом, блокировкой дифференциала и прочими качествами внедорожника становится актуальным.

Сергей Куксин/РГ

Как пояснили в Московском Политехе, за основу был взят Stels Guepard. Эти квадрики выпускаются с двигателем внутреннего сгорания. Но для опытов была предоставлена машина без силового агрегата. Именно на нем и строилась новая модель. Изменениям не подверглись, ни подвеска, ни обвес, ни рама. Но разрабатывать новую силовую установку пришлось два года.

Для тех, кто не знает, силовая установка включает в себя двигатель, коробку передач, редукторы. Казалось бы, зачем при электродвигателе коробка передач? Однако в данном случае она необходима. Ведь требуется обеспечить проходимость машины в любых условиях, а без пониженных передач в данном случае не обойтись. То есть, колеса должны крутиться, пусть и медленно, но не блокироваться. Справляться с грязью.

Как пояснил "РГ" директор передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Пабло Итурралде, инженерами был разработан редуктор с повышенной и пониженной передачей и автоматизированное переключение передач при помощи линейного актуатора. Это позволило создать уникальный электроквадроцикл, не уступающий по возможностям своему прародителю бензиновому Stels Guepard.

Сергей Куксин/РГ

Эргономика квадроцикла осталась неизменной. Установка электродвигателя и батареи никак не отразилась на внешнем виде транспортного средства. Дополнительная настройка шасси также не понадобилась.

Что касается его безопасности, то была разработана система безопасного старта, поясняет Пабло Итурралде. Для чего это необходимо? Перед началом движения транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания мы проводим определённый порядок действий. Вставляем ключ зажигания, поворачиваем, включаем передачу, а самое главное - мы слышим работу двигателя. С электротранспортом всё немного иначе. Если отсутствует звуковое сопровождение, неопытному человеку сложно определить, включен ли его квадроцикл. Нейтральная передача для техники на электроприводом не обязательна, как зачастую и коробка передач. Поэтому нашими инженерами была разработана система, которая состоит из определённого порядка действий, которая говорит о том, что транспортное средство включено или выключено.

- Московский Политех является участником программы Приоритет 2030 национального проекта "Наука и университеты". Одна из основных задач вуза сейчас - возрождение инженерно-научной школы автомобилестроения. Требования к современным автомобилям высокие, и за последние годы планка поднялась еще выше. Мы ориентированы на создание качественных и передовых продуктов, к которым люди привыкли. При этом объективно смотрим на эту задачу и занимаемся ее реализацией вместе с нашими индустриальными партнёрами, - отмечает ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.