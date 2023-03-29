Полноприводный Chevrolet Trax продают в России за 1,7 млн рублей

В России на продажу выставили Chevrolet Trax 2022 года выпуска. Авто без пробега по нашим дорогам, но успел накатать за рубежом 4200 км.

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Chevrolet Trax базируется на платформе GammaII, разработанной в Корее. На ней также созданы Aveo, Cobalt, Adam, Spark. Эта же "тележка" лежит в основе Opel Mokka, но Chevrolet отличается настройками подвески, системы стабилизации, электроусилителя рулевого управления. Продавец уточняет, что запчасти для Trax подходят и от "Мокки".

Длина автомобиля составляет 4248 мм, ширина - 1766 мм, высота - 1674 мм. Размер колёсной базы равен 2555 мм. Заявленный автопроизводителем клиренс - 168 мм.

Кроссовер оснащён 140-сильным турбомотором 1.4 литра и автоматической коробкой передач. Несмотря на свои компактные размеры автомобиль оборудован системой полного привода.

Цену, которую назначил продавец за Chevrolet Trax, - 1 700 000 рублей. Стоимость авто 2020 года с аналогичным силовым агрегатом и пробегом за 21 тысячу км 1 350 000 рублей, машину, проехавшую больше 26 тысяч км можно купить примерно на 140 тысяч дешевле.

Пресс-служба Chevrolet