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14 минут назад

Автоэксперт Хресин посоветовал водителям сменить резину в мае

RT на русском

Автоэксперт Алексей Хресин посоветовал автомобилистам не менять резину раньше майских праздников.

«У нас рекомендуют «переобуваться», когда средняя температура выше +7 °С. Однако апрель нам обещают холодный, я советую подождать… Я придерживаюсь принципа: на лето менять резину на майские праздники, а на зиму в ноябре», — сообщил он в беседе с «МК в Питере».

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Автоновости,Видео,Валерий Солдунов,
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