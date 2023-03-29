«У нас рекомендуют «переобуваться», когда средняя температура выше +7 °С. Однако апрель нам обещают холодный, я советую подождать… Я придерживаюсь принципа: на лето менять резину на майские праздники, а на зиму в ноябре», — сообщил он в беседе с «МК в Питере».