Автоэксперт Алексей Хресин посоветовал автомобилистам не менять резину раньше майских праздников.
«У нас рекомендуют «переобуваться», когда средняя температура выше +7 °С. Однако апрель нам обещают холодный, я советую подождать… Я придерживаюсь принципа: на лето менять резину на майские праздники, а на зиму в ноябре», — сообщил он в беседе с «МК в Питере».
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.