Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
20 минут назад

Производитель электромобилей Lucid Motors уволит 18% персонала

Лера Букина

Производитель электромобилей Lucid Group Inc. готовится к сокращению своего штата примерно на 18%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы компании, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Производитель электромобилей Lucid Motors уволит 18% персонала
Фото: Lucid MotorsLucid Motors

Так, под сокращение попадут 1,3 тысячи работников. До конца второго квартала 2023 года должны уволить большую часть сотрудников. Фирма в связи с сокращением столкнется с большими расходами. Они оцениваются в $24-30 млн.

Подчеркивается, что большую часть из них отразят в отчетности за первый квартал.

Компания Lucid была создана в 2007 году в Ньюарке. Она известна седаном премиум-класса электромобилем Lucid Air. Компанию основали при поддержке китайской инвестиционной компании Tsinghua Holdings.

В 2022 году Lucid произвела 7,18 тысячи электромобилей. Чистый убыток составил более $1,3 млрд, выручка - чуть более $600 млн. Компания планирует выпустить в 2023 году до

14 тысяч машин.

Ранее издание Automotive News Europe сообщило, что компания Ford намерена уволить в Германии более 1 тыс. сотрудников. Отмечалось, что фирма решила изменить свою европейскую бизнес-структуру. Так, наименее прибыльные сегменты рынка уйдут на задний план. Согласно данным источников издания, увольнения коснутся европейской штаб-квартиры компании и ее завода в Кельне.

Автоновости,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий