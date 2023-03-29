Производитель электромобилей Lucid Motors уволит 18% персонала

Производитель электромобилей Lucid Group Inc. готовится к сокращению своего штата примерно на 18%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы компании, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Фото: Lucid Motors Lucid Motors

Так, под сокращение попадут 1,3 тысячи работников. До конца второго квартала 2023 года должны уволить большую часть сотрудников. Фирма в связи с сокращением столкнется с большими расходами. Они оцениваются в $24-30 млн.

Подчеркивается, что большую часть из них отразят в отчетности за первый квартал.

Компания Lucid была создана в 2007 году в Ньюарке. Она известна седаном премиум-класса электромобилем Lucid Air. Компанию основали при поддержке китайской инвестиционной компании Tsinghua Holdings.

В 2022 году Lucid произвела 7,18 тысячи электромобилей. Чистый убыток составил более $1,3 млрд, выручка - чуть более $600 млн. Компания планирует выпустить в 2023 году до

14 тысяч машин.