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1 час назад

В России начали продавать новый Toyota Prius: что о нем известно и сколько стоит

Мария Иванова

В России начали продавать японский гибрид Toyota Prius нового поколения, представленный в ноябре 2023 года. Как сообщает «Авто.ру», его стоимость составляет от 3,2 миллиона до четырех миллионов рублей.

Машину предлагают дальневосточные автосалоны - они привозят Toyota Prius из Японии под заказ.

Новый гибрид Toyota Prius - лифтбек гольф-класса (4600 миллиметров в длину и 2750 миллиметров между осями). Россияне могут приобрести версию с двухлитровым мотором на 152 лошадиные силы. Разогнаться до ста километров в час авто может за 7,2 секунды, максимальная скорость - 180 километров в час.

Как подзаряжаемый гибрид (с двигателем внутреннего сгорания, электромотором, гибридным модулем и аккумуляторной батареей) у Toyota Prius есть функция «раздачи» энергии, подчеркивает «Авто.ру». Благодаря этой функции авто может перенаправить электричество из батареи на питание внешних приборов или зарядить свое оборудование от стороннего источника.

Автоэксперт дал совет россиянам по смене резины

«Комсомольская правда» ранее рассказала, что импорт японских авто в Россию резко вырос. Всего за январь - февраль в Россию ввезли 66,6 тысячи легковых машин с пробегом (в 2,8 раза больше, чем за первые два месяца 2022-го). Больше половины авто - 52,1 процента - были ввезены из Японии.

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