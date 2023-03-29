В России начали продавать японский гибрид Toyota Prius нового поколения, представленный в ноябре 2023 года. Как сообщает «Авто.ру», его стоимость составляет от 3,2 миллиона до четырех миллионов рублей.

Машину предлагают дальневосточные автосалоны - они привозят Toyota Prius из Японии под заказ.

Новый гибрид Toyota Prius - лифтбек гольф-класса (4600 миллиметров в длину и 2750 миллиметров между осями). Россияне могут приобрести версию с двухлитровым мотором на 152 лошадиные силы. Разогнаться до ста километров в час авто может за 7,2 секунды, максимальная скорость - 180 километров в час.

Как подзаряжаемый гибрид (с двигателем внутреннего сгорания, электромотором, гибридным модулем и аккумуляторной батареей) у Toyota Prius есть функция «раздачи» энергии, подчеркивает «Авто.ру». Благодаря этой функции авто может перенаправить электричество из батареи на питание внешних приборов или зарядить свое оборудование от стороннего источника.