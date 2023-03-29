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Автоэксперт Хайцеэр предупредил о махинациях с лишними услугами на шиномонтаже

Самой популярной на сегодняшний день махинацией на шиномонтаже является проведение ненужных работ, чтобы получить с клиента больше денег. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

Автоэксперт предупредил о махинациях с услугами на шиномонтаже
© Антон Денисов/РИА «Новости»

«Как и в автосервисах, специалисты могут увеличить количество работ, искусственно ее усложнить, чтобы потребовать больше денег. Бывает, что навешают лишних грузиков. Могут сказать, что нужно установить заплатку в случае, когда этого не требуется, чтобы заработать», — сказал Хайцеэр.

Другая махинация — сообщить клиенту, что его шина не поддается ремонту, и предложить ему приобрести другую резину, которая оказалась на шиномонтаже в наличии.

«Опытный человек должен понимать, что, к примеру, не за все боковые порезы надо браться», — поделился Хайцеэр.

По словам собеседника, сотрудники шиномонтажа могут взять деньги за ремонт, не предоставляя при этом никаких гарантий на свои услуги. Рядовой автовладелец едва ли сможет самостоятельно убедиться в том, что его обманывают на шиномонтаже, добавил эксперт.

Ранее вице-президент НАС Хайцеэр рассказал «Газете.Ru» о трех распространенных схемах обмана в автосервисах.

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