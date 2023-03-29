SsangYong: новое название, но прежние кроссоверы и пикапы

SsangYong сменила наименование после перехода под контроль конгломерата KG Group осенью 2022 года. Данная промышленная структура выкупила свыше 60% акций, отныне южнокорейская компания будет называться KG Mobility.

Фото: Car.ru Car.ru

Компания SsangYong в третий раз меняет наименование на протяжении своей истории, начало которой было положено в 1954 году. Тогда молодое предприятие именовалось Dong-Hwan Motor и приступило к выпуску военной техники. Имя SsangYong впервые озвучили в 1988 году, когда обновлённая производственная структура сменила продукцию. С конвейера стали сходить легковые автомобили. Следующий этап развития названой компании (без смены названия) начался с наступлением нового столетия. Была поставлена задача – завоевать экспортные рынки.

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Сейчас топ-менеджеры KG Mobility решились на смену наименования компании, чтобы «стереть» в умах автолюбителей всего мира устоявшееся мнение, что у данного производителя не всё так благополучно, как кажется. В отношении компании ранее сложился некий «болезненный имидж» по причине низкого спроса на производимые автомобили.

Новый владелец акций южнокорейского производителя – конгломерат Korea Green, основан в 2003 году, выпускает чёрный металлопрокат и химическую продукцию. Параллельно осваиваются такие направления, как разработка IT-решений, логистика, образование и быстрое питание (франшиза сети ресторанов KFC в Южной Корее).

В сферу интересов холдинга сейчас вошли легковые автомобили. Согласно имеющейся информации, производство существующих моделей будет продолжаться и далее под брендом SsangYong, но в отношении среднесрочной перспективы планы у новых владельцев компании несколько иные.

Вместе с тем компания, оставаясь владельцем некоторой части своих акций, имеет право производить собственные автомобили. Речь идёт о моделях Tivoli, Rexton, Tivoli XLV, Rexton Sports, Torres и Korando. К примеру, кроссовер Torres EVX представляет собой электрическую версию базовой модели. Новинку выведут на рынок в 2023 году.

SsangYong Torres