$76.45+0.1482.39-0.75
27 минут назад

Renault 5 вышел на тесты. Он построен на дешевой платформе для электрокаров

Российская Газетаиещё 3

Компания Renault рассказала подробности о ретро-хэтчбеке, выход которого запланирован на следующий год. В основе лежит новая платформа, которая дешевле "тележки" Zoe и максимально унифицирована с CMF-B для машин с ДВС.

Renault рассказала о ретро-хэтчбеке на дешевой платформе для электрокаров
Фото: Пресс-служба RenaultПресс-служба Renault

Renault 5 станет первой моделью марки, построенной на новой платформе CMF-B EV, которую в компании называют самой конкурентоспособной в сегменте. Платформа является модульной, то есть позволяет создавать автомобили с различной длиной колёсной базы и шириной колеи.

Отмечается, что в платформе используется 70% деталей CMF-B, используемой для Clio и Captur, и она на 30% дешевле, чем платформа для Zoe. Известно, что батарея установлена под полом, а задняя подвеска нового Renault 5 - многорычажка, которая обычно является прерогативой автомобилей классом выше.

Двигатель Renault 5 - синхронный. От постоянных магнитов отказались, чтобы исключить использование редкоземельных металлов, а значит, снизить себестоимость. Также он будет легче на 20 кг, чем у того же Renault Zoe. Батарея Renault 5 представлена четырьмя большими модулями против 12 у Zoe: такая архитектура позволила сэкономить ещё 15 кг.

Пресс-служба Renault

Renault 5 представят в 2024 году. В настоящее время девять прототипов проходят дорожно-климатические испытания. В компании даже рассказали, что прототипы имеют кузов Clio, поэтому фантазировать на тему дизайна пока бесполезно - никаких "зацепок" нет.

Renault 5 получит спортивную версию, которая будет выпускаться под брендом Alpine, также своё прочтение ретро-хэтча выпустит Nissan.

Пресс-служба Renault
Автоновости,Renault 5,Renault Zoe,Renault,Nissan,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий