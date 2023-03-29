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1 час назад

«АвтоВАЗ» опроверг серийный выпуск Vesta с 16-клапаными моторами в апреле

Лера Букина

Планы «АвтоВАЗа» приступить к серийному производству Lada Vesta с 16-клапанными моторами в следующем месяце не подтвердились. Данные опровергла сама компания, сообщает Autonews.ru.

«АвтоВАЗ» отреагировал на сообщения о выпуске Vesta с 16-клапаными моторами в апреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эта информация начала ранее распространяться в СМИ. В частности, сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте» написало, что производитель выпустит уже в апреле более 1 тыс. 16-клапанных двигателей мощностью 106 л.с. В публикации говорится, что большая часть из этих двигателей должна пойти на производство Lada Vesta NG. Остальные двигатели якобы будут установлены на Lada Granta.

В пресс-службе заявили порталу Autonews.ru, что заявление не соответствует действительности. Однако в компании не исключили выпуска единичных экземпляров Lada Vesta NG с 16-клапанными двигателями в апреле. Отмечается, что эти машины могут быть собраны для тестирования.

Сейчас автомобилям Lada Vesta NG дают безальтернативные восьмиклапанные двигателм ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра.

Продажи Vesta NG стартуют в мае 2023 года.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» сообщил, что продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto возобновили. Автомобиль выпускается дочерней компанией - АО «ПСА Вис-авто». Его наделили улучшенными характеристиками.

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