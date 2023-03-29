Эксперты: иранская Saipa не сможет конкурировать с АвтоВАЗом

Да и на конкурентный в сравнении Lada прайс-лист не стоит рассчитывать без локализации производства машин в нашей стране. А импортер "Сайпы" пока только обсуждает с иранцами сборку их авто на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Плюс важную роль в успешных продажах играет узнаваемость бренда, о которой в случае с иранцами говорить не приходится. Во всяком случае пока. Ну и даже запланированная дилерская сеть "Сайпы", когда она полностью откроется, все равно будет сильно уступать более чем 3200 салонам Lada", - подытожили эксперты.