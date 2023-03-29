Эксперты: иранская Saipa не сможет конкурировать с АвтоВАЗом

Эксперты рассказали, почему иранская Saipa не сможет конкурировать с АвтоВАЗом
Выход иранского автопроизводителя Saipa на российский рынок через местного импортера "Бест Моторс" выглядит как серьезная заявка на успех в популярном у россиян сегменте недорогих компактных моделей. Однако это лишь первое впечатление, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"На первый взгляд приход иранской "Сайпы" в Россию многообещающ. В этом году компания хочет накрыть нашу страну дилерской сетью из 120 автосалонов с расстоянием между ними не больше 150 км. А еще продать минимум 10 000 своих авто до конца года. Да и машины из первой партии грозятся начать предлагать клиентам уже в июне, до получения ОТТС.
Однако на фоне моделей АвтоВАЗа, с которыми в первую очередь предстоит конкурировать "Сайпам" стоимостью, как ожидается, от 1 до 1,7 млн рублей, иранские новинки не выглядят так уж привлекательно. В основе анонсированных для России Saipa Shanin, Saina и Quik лежат не самые современные платформы Toyota и Kia. Кроме того, эти машины вряд ли сразят россиян каким-то небывалым оснащением за свою цену.
Да и на конкурентный в сравнении Lada прайс-лист не стоит рассчитывать без локализации производства машин в нашей стране. А импортер "Сайпы" пока только обсуждает с иранцами сборку их авто на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Плюс важную роль в успешных продажах играет узнаваемость бренда, о которой в случае с иранцами говорить не приходится. Во всяком случае пока. Ну и даже запланированная дилерская сеть "Сайпы", когда она полностью откроется, все равно будет сильно уступать более чем 3200 салонам Lada", - подытожили эксперты.