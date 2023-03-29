Эксперт рассказал, что делать при ДТП с электросамокатом

Начальник управления методологии блока «Урегулирование убытков» «Росгосстрах» Алексей Бондарев рассказал, что необходимо делать в случае ДТП с электросамокатом. Об этом сообщают «Известия».

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По словам Бондарева, в случае столкновения самоката с пешеходом на тротуаре необходимо сразу вызвать сотрудников ГИБДД, которые зафиксируют все обстоятельства ДТП. После составления протокола необходимо заняться полученными травмами – зафиксировать их в медицинском учреждении. Следующий шаг – проверить сохранность вещей и найти чеки для того имущества, которое пострадало в результате столкновения.

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«Имея на руках все эти документы, можно требовать в досудебном порядке возмещения ущерба. Для этого надо послать заказное письмо с уведомлением по адресу регистрации виновника ДТП, приложив копии документов от ГИБДД, справку из больницы о травмах, копии кассовых чеков на поврежденное имущество. И описав всю ситуацию, предложить в досудебном порядке в течение 30 дней выплатить возмещение. Оставив при этом за собой право в случае отказа виновника выплачивать обратиться в суд», – пояснил эксперт.

Бондарев также уточнил, что лучшим вариантом будет решить ситуацию в досудебном порядке, так как возмещение через суд является гораздо более сложным и длительным процессом.

При этом, если столкновение с электросамокатом произошло в парке, вызывать ГИБДД не нужно, так как эта территория не относится к зоне ответственности госавтоинспекции. Вместо этого необходимо обратиться в администрацию парка, после чего составить документ с описанием произошедшего. В нём необходимо указать паспортные данные и адреса регистрации участников ДТП, а также описывать полученные травмы и имущественный ущерб. После этого стоит попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

Кроме того, если у пострадавшего есть страховка, то выплату могут провести без документа от ГИБДД на основании медицинского осмотра. Чтобы узнать об этом больше, стоит проверить свой страховой полис или обратившись к страховщику.

При столкновении самоката с машиной на проезжей части также необходимо обратиться к сотрудникам ГИБДД. Порядок компенсации ущерба будет зависеть от того, кто будет признан виновником аварии, а также от имеющейся у участников ДТП страховки.

«Любителям передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности мы настоятельно рекомендуем обезопасить себя от возможных проблем, купив полис страхования от несчастного случая. Тогда при каком-либо происшествии страховая компания заплатит за причиненный здоровью вред», – подытожил Бондарев.