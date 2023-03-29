BYD и Mercedes-Benz готовятся к запуску нового кроссовера премиум-класса

BYD и Mercedes-Benz показали премиальную версию кроссовера Tang.

Фото: © Denza © Denza

Модель будут продавать под именем Denza N8, но в техническом плане она, скорее всего, не будет отличаться от исходника. Это значит, что вседорожник предложат в полностью электрической версии либо с гибридной силовой установкой типа PHEV. Рыночный дебют Denza N8 должен состояться до конца года.

Новая модель китайской Denza не заставила себя долго ждать. Компания опубликовала несколько фотографий кроссовера N8, который, как и Denza X, является близким родственником BYD Tang. От исходника «восьмерка» отличается налётом премиальности, ведь брендом всё ещё частично владеет Mercedes-Benz Group, однако в техническом плане не предлагает ничего революционного. Вседорожник будет доступен с салоном на 5—7 мест и двумя силовыми установками на выбор — полностью электрической либо гибридной PHEV.

Denza

Denza

Базовый BYD Tang EV идет с одним электромотором мощностью 245 лошадиных сил и литий-железо-фосфатной батареей серии Blade емкостью 95 киловатт-часов. Полноприводный вариант развивает 517 сил, да и аккумулятор у него побольше — 108,8 киловатт-часа. У гибрида Tang DM-i под капотом трудится работающая по циклу Миллера «турбочетверка» 1.5 (139 л.с., 231 Нм) семейства Xiaoyun (Сяоюнь), которая большую часть времени работает как генератор. Отдача тягового электромотора — 217 сил и 325 Нм.