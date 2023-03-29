Автоэксперты: иранская Saipa не сможет конкурировать с «АвтоВАЗом»

Эксперты Авто Mail.ru заявили, что иранская Saipa, выход которой на российский рынок ожидается в ближайшее время, проигрывает «АвтоВАЗу» в цене, узнаваемости и отсутствии локализации производства машин в РФ. Об этом они рассказали «Российской газете».
Автоэксперты напомнили, что выход Saipa на рынок РФ будет регулировать местный импортер «Бест Моторс». При этом, по их словам, появление иранской машины в России только выглядит многообещающе, но на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе.
И главным образом на это влияют машины «АвтоВАЗ», с которыми Saipa и предстоит конкурировать в РФ. В первую очередь не в пользу иранских автомобилей играет их стоимость, которая как ожидается составит от 1 до 1,7 миллиона рублей. Также в основе Saipa стоят не самые современные платформы Toyota и Kia и новым оснащением они россиян не удивят.
Кроме того у иранских автомобилей пока нет локализации производства машин в РФ, данный вопрос пока только обсуждается. Еще один минус Saipa заключается в их неузнаваемости в стране.
Напомним, что иранские автомобили должны появиться в РФ уже в этом году. Компания планирует открыть в России 120 салонов с расстоянием между ними не больше 150 километров. До конца 2023 года автопроизводитель рассчитывает продать минимум десяти тысяч машин. При этом в продаже они появятся в июне.