Автоэксперты: иранская Saipa не сможет конкурировать с «АвтоВАЗом»

Эксперты Авто Mail.ru заявили, что иранская Saipa, выход которой на российский рынок ожидается в ближайшее время, проигрывает «АвтоВАЗу» в цене, узнаваемости и отсутствии локализации производства машин в РФ. Об этом они рассказали «Российской газете».

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Автоэксперты напомнили, что выход Saipa на рынок РФ будет регулировать местный импортер «Бест Моторс». При этом, по их словам, появление иранской машины в России только выглядит многообещающе, но на самом деле ситуация обстоит совершенно иначе.

И главным образом на это влияют машины «АвтоВАЗ», с которыми Saipa и предстоит конкурировать в РФ. В первую очередь не в пользу иранских автомобилей играет их стоимость, которая как ожидается составит от 1 до 1,7 миллиона рублей. Также в основе Saipa стоят не самые современные платформы Toyota и Kia и новым оснащением они россиян не удивят.

Кроме того у иранских автомобилей пока нет локализации производства машин в РФ, данный вопрос пока только обсуждается. Еще один минус Saipa заключается в их неузнаваемости в стране.