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1 час назад

Geely представила электрокар Caocao, похожий на Tugella

Motor.ru

Китайская компания Geely показала электромобиль Maple Caocao 60.

Geely представила электрокар Caocao, похожий на Tugella
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Новинка Caocao 60, которая будет продаваться под маркой Maple, ненамного уступает Тугелле по габаритам, однако кроссовером в самой компании ее не называют. У модели багажник на 500 литров и просторный салон с минималистичным оформлением: небольшая цифровая панель приборов без козырька соседствует с «парящим» экраном мультимедийной системы. Стоимость электрокара лежит в диапазоне от 119,8 тысяч до 139,8 тысяч юаней (1,3-1,5 миллиона рублей).

Maple входит в состав подразделения Ruilan Automobile, основанного холдингом Geely и Lifan Technology. В нем же состоит и другой суббренд, Livan. Maple и Livan выпускают электромобили на базе существующих моделей Geely: например, Maple 30X — это батарейный Vision X3.

Однако с представленной моделью ситуация несколько иная: Caocao — это отдельная линейка (хоть и под брендом Maple) автомобилей для сервиса такси. Так, в арсенале Geely Holding есть одноименная таксомоторная компания, Cao Cao Travel, и, по всей видимости, Caocao 60 предназначен в первую очередь для нее.

К особенностям дизайна электрокара можно отнести купеобразный кузов, передний бампер с сеткой, составленной из трехлистников, и 17-дюймовые стальные колеса с колпаками. В движение электрокар приводит электромотор мощностью 163 лошадиные силы, который установлен на передней оси.

Geely Caocao Autohome.com.cn
Geely Caocao Autohome.com.cn
Geely Caocao Autohome.com.cn

Емкость батареи не приводится, зато заявлено, что запас хода составляет 415 километров в час. Сама батарея съемная — если она разрядилась, то ее можно быстро заменить на заряженную на специализированных станциях Geely.

Автоновости,Lifan,Geely,
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