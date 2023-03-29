Geely представила электрокар Caocao, похожий на Tugella

Китайская компания Geely показала электромобиль Maple Caocao 60.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Новинка Caocao 60, которая будет продаваться под маркой Maple, ненамного уступает Тугелле по габаритам, однако кроссовером в самой компании ее не называют. У модели багажник на 500 литров и просторный салон с минималистичным оформлением: небольшая цифровая панель приборов без козырька соседствует с «парящим» экраном мультимедийной системы. Стоимость электрокара лежит в диапазоне от 119,8 тысяч до 139,8 тысяч юаней (1,3-1,5 миллиона рублей).

Maple входит в состав подразделения Ruilan Automobile, основанного холдингом Geely и Lifan Technology. В нем же состоит и другой суббренд, Livan. Maple и Livan выпускают электромобили на базе существующих моделей Geely: например, Maple 30X — это батарейный Vision X3.

Однако с представленной моделью ситуация несколько иная: Caocao — это отдельная линейка (хоть и под брендом Maple) автомобилей для сервиса такси. Так, в арсенале Geely Holding есть одноименная таксомоторная компания, Cao Cao Travel, и, по всей видимости, Caocao 60 предназначен в первую очередь для нее.

К особенностям дизайна электрокара можно отнести купеобразный кузов, передний бампер с сеткой, составленной из трехлистников, и 17-дюймовые стальные колеса с колпаками. В движение электрокар приводит электромотор мощностью 163 лошадиные силы, который установлен на передней оси.

Geely Caocao Autohome.com.cn

Geely Caocao Autohome.com.cn

Geely Caocao Autohome.com.cn