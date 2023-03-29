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51 минуту назад

Стартовал новый этап испытаний «зеленого» самосвала БЕЛАЗ-7558Е

Елена Прошина

Компания БЕЛАЗ сообщает о новом этапе испытаний самосвала БЕЛАЗ-7558Е.

Стартовал новый этап испытаний «зеленого» самосвала БЕЛАЗ-7558Е
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Испытания пройдут на полигоне в Жодино. Новая модель самосвала работает на аккумуляторных батареях – сейчас специалисты тестируют систему термостатирования тяговых батарей, а также проверяют возможности АКБ по поддержки температуры при разных условиях окружающей среды. Уточняется, что работа новой системы термостатирования должна значительно продлить срок службы аккумуляторов, что сделает «зеленый» БЕЛАЗ-7558Е более надёжной моделью.

Ранее стало известно, что компания БЕЛАЗ отправит свои новые самосвалы различным горнодобывающим предприятиям России.

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