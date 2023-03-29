Стартовал новый этап испытаний «зеленого» самосвала БЕЛАЗ-7558Е

Испытания пройдут на полигоне в Жодино. Новая модель самосвала работает на аккумуляторных батареях – сейчас специалисты тестируют систему термостатирования тяговых батарей, а также проверяют возможности АКБ по поддержки температуры при разных условиях окружающей среды. Уточняется, что работа новой системы термостатирования должна значительно продлить срок службы аккумуляторов, что сделает «зеленый» БЕЛАЗ-7558Е более надёжной моделью.